Democrata de origine română Mihaela Pleșa a obținut un nou mandat în Camera Reprezentanților din Texas. Ea l-a învins pe candidatul republican George Flint.

Pleșa l-a învins pe candidatul republican George Flint și își păstrează astfel locul în legislativul statului Texas. Politiciana, ai cărei părinți au emigrat din România în Statele Unite, a intrat în istorie în 2022, când a devenit prima femeie de origine română aleasă în legislativul texan.

Reprezentantă a Partidului Democrat, Pleșa a candidat pentru un nou mandat într-un stat dominat de republicani la nivelul conducerii politice. Districtul 70 se află în comitatul Collin, în zona metropolitană Dallas.

"Am reușit, Districtul 70! În această seară, inima mea este plină de recunoștință. Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o, oferindu-mi șansa de a continua să reprezint comunitatea în care am crescut. Tuturor voluntarilor, susținătorilor și vecinilor care ne-au ajutat să ajungem aici: această victorie vă aparține! Împreună, am luptat pentru școlile noastre publice, pentru libertățile noastre și pentru un viitor în care familiile să își poată permite un trai decent. Sunt pregătită să duc din nou vocea voastră la Austin și să continui să lupt pentru oameni! Indiferent dacă mi-ați acordat votul vostru sau dacă mai trebuie să vă câștig încrederea, eu sunt reprezentanta voastră, iar ușa mea este mereu deschisă. Iubesc această comunitate. Să vă reprezint este cea mai mare onoare a vieții mele. Vă mulțumesc, #HD70! Să ne întoarcem la treabă!", a scris candidata pe X.

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Cine este Mihaela Pleşa

Mihaela Plesa a intrat pentru prima dată în Camera Reprezentanților din Texas în 2022, când a câștigat alegerile din districtul 70, în fața republicanei Jamee Jolly, cu un avans de aproximativ 900 de voturi. Victoria sa a reprezentat un moment important pentru democrați, deoarece Plesa a devenit primul reprezentant democrat din ultimele decenii care a reprezentat o parte din comitatul Collin.

La alegerile din 2024, politiciana și-a consolidat poziția și a câștigat cu un avantaj de aproximativ 3.100 de voturi, deși, la nivelul întregului comitat Collin, susținerea pentru Donald Trump a crescut. Plesa consideră că succesul său electoral s-a datorat dialogului cu alegătorii, inclusiv cu cei care au opinii politice diferite, și concentrării asupra problemelor economice.

Mihaela Pleşa nu a fost implicată dintotdeauna în politică. La începutul anilor 2010, a contribuit la administrarea unei companii de costume de baie, împreună cu o prietenă. Victoria lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din 2016 a determinat-o să își schimbe cariera. Pleşa a povestit că s-a simțit „goală pe dinăuntru” și a ajuns la concluzia că protestele și activismul nu erau suficiente.

A renunțat la locul de muncă și a devenit director legislativ în echipa deputatului democrat Ray Lopez, din San Antonio, funcție pe care a ocupat-o aproximativ patru ani. În primul său mandat în legislativul din Texas, Pleşa a depus aproximativ 55 de proiecte de lege, dintre care două au fost adoptate. Unul dintre acestea a facilitat confiscarea temporară a vehiculelor folosite în curse ilegale de stradă sau în anumite demonstrații de conducere periculoasă.

Legea a fost promulgată în 2023 chiar de guvernatorul republican Greg Abbott, care ulterior a încercat să o învingă electoral.