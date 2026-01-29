Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video În Hunedoara și Alba, mai mulți șoferi s-au trezit cu mașinile avariate de zăpada căzută de pe blocuri

Mai mulţi şoferi din Hunedoara şi Alba s-au trezit cu maşinile distruse, după ce zăpada şi ţurţurii s-au desprins de pe acoperişurile blocurilor.

de Redactia Observator

la 29.01.2026 , 08:02

În doar câteva clipe, oamenii s-au ales cu parbrize sparte, capote îndoite şi o nevoie de reparaţie urgentă, cu bani pe care trebuie să îi scoată din buzunarul propriu. Şi asta pentru că incidentele nu sunt considerate evenimente rutiere, deoarece maşinile erau parcate.

Singura soluţie rămâne acţiunea în instanţă, împotriva celor responsabili de întreţinerea clădirilor, dacă se dovedeşte că au fost neglijenţi în curăţarea acestora.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

masini avariate zapada
Înapoi la Homepage
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Gigi Becali i-a trezit la realitate pe Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu: „Vrăjeală! Nu aveți nicio ofertă!”
Gigi Becali i-a trezit la realitate pe Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu: „Vrăjeală! Nu aveți nicio ofertă!”
CNAS vrea să schimbe regulile pentru analizele gratuite: Gata cu fondurile epuizate în primele zile ale lunii
CNAS vrea să schimbe regulile pentru analizele gratuite: Gata cu fondurile epuizate în primele zile ale lunii
Șoferul microbuzului implicat în accidentul din Timiș era drogat. Polițiștii au preluat două pliculețe suspecte
Șoferul microbuzului implicat în accidentul din Timiș era drogat. Polițiștii au preluat două pliculețe suspecte
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu schimbările din programa şcolară?
Observator » Evenimente » În Hunedoara și Alba, mai mulți șoferi s-au trezit cu mașinile avariate de zăpada căzută de pe blocuri