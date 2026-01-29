Mai mulţi şoferi din Hunedoara şi Alba s-au trezit cu maşinile distruse, după ce zăpada şi ţurţurii s-au desprins de pe acoperişurile blocurilor.

În doar câteva clipe, oamenii s-au ales cu parbrize sparte, capote îndoite şi o nevoie de reparaţie urgentă, cu bani pe care trebuie să îi scoată din buzunarul propriu. Şi asta pentru că incidentele nu sunt considerate evenimente rutiere, deoarece maşinile erau parcate.

Singura soluţie rămâne acţiunea în instanţă, împotriva celor responsabili de întreţinerea clădirilor, dacă se dovedeşte că au fost neglijenţi în curăţarea acestora.

