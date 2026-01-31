Antena Meniu Search
Închidere parţială a guvernului american. Zeci de agenţii federale şi-au pierdut finanţarea

Zeci de agenții federale și-au pierdut finanțarea sâmbătă la ora 00:00, declanșând o închidere parțială a guvernului. Senatul a adoptat un pachet de finanțare vineri seară, după ce a ajuns la un acord bipartizan, dar acordul are nevoie încă de aprobarea Camerei Reprezentanților, care nu se așteaptă să revină la Washington până luni.

Democrații au ajuns la un acord cu Casa Albă joi, după ce au ridicat obiecții cu privire la finanțarea agențiilor de imigrare. Acesta implică adoptarea a cinci proiecte de lege privind cheltuielile pe termen lung, prelungind în același timp finanțarea Departamentului de Securitate Internă cu două săptămâni, pentru a permite discuții privind reformele privind aplicarea legilor privind imigrarea, relatează CBS News.

Senatul a votat asupra adoptării finale a acordului de finanțare cu câteva ore înainte de termenul limită, vineri seară, după votul asupra mai multor amendamente. Senatorul republican Lindsey Graham, care inițial se opusese accelerării acordului, a declarat mai devreme în cursul zilei că va permite continuarea acestuia.

Efectele unei închideri parțiale vor fi minime dacă Camera Reprezentanților va putea finaliza planul la începutul săptămânii viitoare. Washingtonul nu vede cu ochi buni o închidere prelungită, precum cea care a durat 43 de zile în toamnă.

Alte agenții nu vor fi afectate de închidere, deoarece Congresul a aprobat deja finanțarea pentru acestea, inclusiv Departamentul de Justiție, Departamentul pentru Afacerile Veteranilor, Administrația pentru Alimente și Medicamente și Agenția pentru Protecția Mediului.

