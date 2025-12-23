Cei 50 de kilometri ai tronsonului dintre Focşani Nord şi Adjud al Autostrăzii A7 au fost daţi în circulaţie marţi, după finalizarea completă a lucrărilor la partea carosabilă, au anunţat reprezentanţii CNAIR.

"Astăzi am dat drumul la cei 50 kilometri dintre Focşani Nord şi Adjud. Stadiul lucrării este de 100% al părţii carosabile. Urmează ca în următoarele trei luni de zile să finalizăm şi spaţiile de servicii, care sunt în curs de execuţie", a declarat Cristian Andrei, director în cadrul CNAIR, responsabil cu întreţinerea, siguranţa circulaţiei, drumuri şi poduri.

Pe acest tronson au fost realizate trei noduri rutiere, complet finalizate, care asigură conectivitatea cu reţeaua rutieră naţională.

"Avem trei noduri rutiere care se vor deschide. Sunt finalizate în totalitate din punct de vedere al părţii carosabile, al siguranţei circulaţiei şi al tuturor elementelor necesare unei exploatări în condiţii optime. Nu credem că vor apărea probleme, întrucât toate lucrările sunt finalizate", a adăugat Cristian Andrei.

El a precizat că următorul tronson de pe Autostrada A7, de 25 kilometri dintre Adjud şi Răcăciuni, este în curs de finalizare şi ar putea fi dat în circulaţie până la Paşte.

"De la Adjud la Răcăciuni, încă 25 kilometri vor fi finalizaţi cam până de Paşti, iar de la Răcăciuni la Bacău urmează o altă fază, care, în funcţie de condiţiile meteo, va fi finalizată în lunile mai-iunie", a mai spus acesta.

Segmentul Bacău - Suceava urmează să intre în execuţie într-o fază ulterioară, în funcţie de disponibilitatea fondurilor şi de condiţiile contractuale.

În prezent, de la Bucureşti la Adjud se poate circula pe autostradă pe o distanţă de aproximativ 250 de kilometri.

Accident rutier, la două ore de la inaugurare

La două ore după deschidere A7 Focșani - Adjud, un accident rutier a avut loc la Adjud, pe autostradă.

Patru persoane au fost transportate la spital, marţi după-amiază, după ce un TIR, o autoutilitară şi un autoturism s-au ciocnit pe tronsonul nou-deschis al autostrăzii A7, în apropiere de Adjud. Traficul rutier este oprit pe sensul Focşani-Adjud, fiind deviat pe DN 2.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, pe autostrada A 7 Focşani - Adjud, la kilometrul 180, în zona municipiului Adjud, judeţul Vrancea, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism, o autoutilitară şi un autocamion.

Acolo intervin trei echipaje din cadrul Secţiei de Pompieri Adjud, cu o autospeciala de stingere, o ambulanţă SMURD şi o autospecială de descarcerare, împreună cu două echipaje SAJ.

"În urma accidentului au rezultat 4 victime conştiente, neîncarcerate, acestea fiind preluate şi transportate la spital de echipajele medicale prezente la faţa locului", a precizat ISU Vrancea.

