Aflat sub control judiciar pentru 60 de zile, Călin Georgescu a fost astăzi la o nouă şedinţă de recuperare, după operaţia la picior făcută în Germania. La întoarcere,le-a oferit ceai jurnaliştilor care îl aşteptau în faţa casei sale, dar nu a răspuns la întrebările legate de cele 6 acuzaţii i se aduc. Cea mai gravă este "instigarea la acţiuni împotriva ordinii constituţionale", care se pedepseşte cu închisoarea până la 25 de ani. "O acuzaţie de încercare, de periclitare a ordinii constituţionale este una dintre cele mai grave acuzaţii care se pot formula într-un stat. Este o infracţiune împotriva statului, o infracţiune împotriva valorilor fundamentale ale unui stat", a declarat Radu Marinescu, ministrul Justiţiei.

Călin Georgescu nu s-a sfiit să facă un gest controversat chiar la ieşirea de la audieri

Acuzat, între altele, şi de constituirea unei organizaţii fasciste, Călin Georgescu nu s-a sfiit să facă un gest controversat chiar la ieşirea de la audieri. Fostul candidat la prezidenţiale si a dus mâna la inimă iar apoi a întins braţul drept. "Este un salut executat ca la carte, un salut legionar. Cu mână stransă pe inimă şi cu mâna spre cer. era chiar şi modul în care erau instruiţi legionarii să facă acest salut", a declarat Ciprian Necula, doctor în sociologie. Şi asta după ce în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar, procuorii îl acuză pe Georgescu că a reprodus cuvintele, gesturile şi chiar tonul mareşalului Ion Antonescu intr un discurs tinut in octombrie 2021, la un protest în Piaţa Universităţii.

Şi atunci la finalul discursului, Călin Gerogescu a făcut salutul legionar, spun anchetatorii. Procurorii îl acuză pe Călin Georgescu că de-a lungul timpului i-a elogiat pe Ion Antonescu şi pe Corneliu Zelea Codreanu, fondatorii mişcării legionare, în perioada interbelică. Prin interviurile şi postările de pe social media, Călin Georgescu a vrut să normalizeze şi să revitalizaze mişcarea legionară în România, vinovată în trecut de genocid şi asasinate, mai spun anchetatorii.

"Călin Georgescu la ieşirea de la parchet a făcut un salut legionar, aşa numitul salut roman. Când garda de fier a preluat acest salut din mişcarea fascitstă. Mussollini a preluat acest salut când a fost marşul asupra Romei, în anii 20, pentru cucerirea puterii şi chiar aşa se numea, salutul roman, pentru că era preluat din Roma antică. Ulterior, naziştii germani, au spus că defapt triburile germanice care au venit la Roma, ar fi impus acest salut şi l-ar fi modificat într-un fel. În aşa fel încât în perioada anilor 30-40 existau două tipuri de salut. Salutul nazist şi acest salut roman, legionar, care circula în Italia", a declarat Radu Carp, profesor în ştiinţe politice. Dosarul pentru care candidatul la prezidenţiale a fost săltat din stradă a pornit de la un apropiat al acestuia, Marian Motocu, liderul grupării Mişcarea 41, judecat pentru propagandă legionară și fascistă şi instigare la ură. La perchezitiile informatice procuorii au descoperit că Georgescu şi Motocu au schimbat 150 mesaje, video şi audio.

Parchetul General a anunţat că un magistrat de rang înalt este cercetat în dosarul lui Călin Georgescu, după ce s-a vehiculat că infracțiunile de care este acuzat candidatul la prezidenţiale sunt în competența exclusivă a DIICOT. Vizat de ancheta si de acuzatii similare mai este un alt apropiat al lui Călin Gweorgecu, mercenarul Horaţiu Potra. Pe lângă seiful din parchet in care erau milioane de dolari si pe langa cele 25 de kilograme de aur in lingouri, anchetatorii au găsit un arsenal ascuns într-o cameră secretă. Bilanţul percheziţiilor este impresionant şi înfricoşător în acelaşi timp. Poliţiştii au găsit, la reţeaua lui Potra intinsa in Sibiu, Mureș, Ilfov, Timiș și Cluj 7 mitraliere, 21 de pistoale, 51 de grenade, peste 40 de încărcătoare de arme letale, 20 de cutii cu muniţie şi două aruncătoare de grenadă. Toate reprezintă armament de război şi sunt interzise populaţiei civile.

"Ne va spune la ce se folosesc aceste arme. Vedem arme lungi, pe platforme de automat Kalasnikov. Pot fi folosite inclusiv la vanatoare, dar si in situatii militare, arme militare. Grenadele, echipamentele de acolo, strict cu uz militar", a declarat Adrian Zaharie, expert în arme. Horaţiu Potra nu se află în ţară şi nu a putut fi audiat. El a recunoscut însă că deţine ilegal arme, iar banii ascunşi ii are din activităţi legale. Potrivit surselor Observator Horaţiu Potra i a dat bani lui Călin Georgescu in timpul campaniei si o masina de 100.000 de euro sa o foloseasca.

Procurorii ar fi reuşit să refacă şi traseul banilor folosiţi în campania electorală a lui Călin Georgescu. Astfel,Bogdan Peșchir, un om de afaceri din Braşov, a fost identificat drept principalul finanțator al campaniei pe TikTok. El ar fi plătit un milion de euro pentru promovarea clipurilor pe social media. În reţea, ar fi fost plătiţi peste 20 de mii de utilizatori reali cu suma de 390 de lei fiecare, pentru a distribui şi a lăsa comentarii la mesajele lui Georgescu. Influencerii cu mulţi urmăritori primeau câte 1000 de euro. Toate conturile utilizate pentru promovarea candidatului erau asociate cu adrese de e-mail având extensia ".ru", specifică domeniilor de internet din Federația Rusă.

