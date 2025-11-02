Antena Meniu Search
Video Înșelăciune de mii de euro la amanet. Cum a fost păcălit proprietarul să dea pe gratis trei telefoane

Înşelăciune la amanet: o femeie a dat un tun de mii de euro după ce a prezentant mai multe ordine de plată false. S-a ales cu mai multe telefoane pe care nu a dat de fapt niciun leu.

de Bogdan Dinu

la 02.11.2025 , 19:18

Totul s-a întâmplat în luna august, când o femeie a intrat într-un amanet din sectorul 6 şi i-a cerut proprietarului două telefoane de ultimă generaţie. Acesta i le-a prezentat, iar femeia a ales să le cumpere însă nu folosind numerare, nici card, ci prin intermediul unui ordin de plată. Proprietarul amanetului a fost de acord şi au semnat ordinul de plată, pe care l-a văzut pe telefonul femeii.

A doua zi, femeia s-a întors la amanet şi a mai cerut un telefon pe care a vrut să-l plătească tot prin intermediul unui ordin de plată. Proprietarul a fost, din nou, de acord. Au trecut mai multe zile iar banii respectivi întârziau să intre în contul societăţii.

Proprietarul casei de amanet şi-a dat atunci seama că ar putea fi vorba de o escrocherie aşa că a postat toată întâmplarea pe internet. Alţi proprietari au răspuns şi i-au spus că au fost şi ei păcăliţi, cel mai probabil de aceeaşi persoană, prin aceeaşi schemă. Acesta a fost momentul în care proprietarul casei de amanet a mers la secţia de poliţie pentru a depunere plângere. Aşadar, a fost deschis un dosar penal şi aşteaptă acum un răspuns, pentru a afla cum se va soluţiona ancheta.

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

