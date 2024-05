Vezi și

Europenii aplică regula sustenabilităţii şi în camera copiilor. În Franţa, peste 80% dintre părinţi au cumpărat cel puţin o jucărie second-hand în ultimul an. La noi, mulţi sunt sceptici când vine vorba de produse la mâna a doua.

"Trebuie să mă asigur că vine dintr-o sursă credibilă. Nu m-am încumetat la second hand", spune o mamă.

În second-handuri, preţurile pornesc de la câţiva lei

Un personaj foarte iubit de copiii din ziua de astăzi este Peppa Pig. astfel de jucărie costă în mod normal aproximativ 100 de lei în magazine, dar în second handuri o găsim şi cu 27 de lei.

Cine refuză ideea jucăriilor second-hand, dar vrea o alternativă sustenabilă, poate închiria jucării. Un abonament porneşte de la 155 de lei pe lună pentru 3 jucării din lemn, potrivite pentru vârsta copilului.

"Mămicile plasează o comandă. Abonamentele noastre sunt de trei şi cinci jucării. Dacă jucăriile se deteriorează. Se oferă un discount familiilor, iar jucăria rămâne la ei", spune Roxana Streinu, proprietar magazin închirieri jucării.

Jucăriile contrafăcute au atras atenţia şi ANPC-ului, care avertizează părinţii să fie atenţi ce cumpără. Specialiştii în parenting încurajează cumpărarea jucăriilor SH, în anumite condiţii.

"Ai noştri copii sunt tot timpul educaţi în spiritul asta de "am folosit un pic şi am aruncat", deci să avem jucării second hand este un concept foarte bun. Cred că ar fi bine să fim atenţi ca ele să nu fie stricate, pentru că o să creăm frustrare în copil", spune Gabriela Maalouf, specialist în parenting.

Piaţa jucăriilor din România a crescut substanţial de la un an la altul. În 2022, cifra de afaceri de pe piaţă depăşea 1,7 miliarde de lei, cea mai mare din istoria ţării.

