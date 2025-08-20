O adolescentă de 13 ani din Covasna, fugită de acasă, a fost găsită la iubitul ei. Bărbatul, arestat

O adolescentă de 13 ani din Covasna a fost găsită la iubitul său de 36 de ani, după ce a fugit de acasă. Cei doi se cunoscuseră pe internet. Bărbatul a fost arestat pentru 30 de zile.

O fată de 13 ani, căutată de polițiști după ce a plecat de acasă, a fost găsită în locuința unui bărbat de 36 de ani, cu care începuse o relație amoroasă prin discuții online. Bărbatul a fost reținut. Potrivit Poliției Covasna, fata în vârstă de 13 ani, dispărută de la domiciliu în data de 16 august 2025, a fost găsită.

Ce spun poliţiştii

„În urma activităților complexe desfășurate pentru localizarea minorei, polițiștii IPJ Covasna au reușit, în după amiaza zilei de 17 august 2025, să o depisteze pe aceasta, într-o localitate din județul Covasna. Din verificările efectuate de polițiștii Secției Rurale 1 Sfântu Gheorghe cu privire la dispariție, s-a stabilit că plecarea minorei ar fi avut caracter voluntar, în urma unor discuții avute în mediul on-line cu un bărbat de 36 de ani. De asemenea, din cercetări au reieșit date relevante cu privire la comiterea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor”, arată, miercuri, Poliția Covasna.

Articolul continuă după reclamă

În acest caz a fost dispusă reținerea bărbatului de 36 de ani, bănuit de viol săvârșit asupra unui minor, iar marți a fost dispusă măsura arestului preventiv pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de polițiști sub îndrumarea unui procuror, în cadrul unui dosar penal.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi încercat să vă reglaţi somnul prin alimentaţie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰