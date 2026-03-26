Video O ambulanţă a luat foc pe un drum din Iaşi. Echipajul s-a autoevacuat şi a reuşit să scoată tuburile de oxigen

O ambulanţă a luat foc în mers pe un drum din Iaşi. Echipajul a reuşit să iasă la timp şi să scoată tuburile de oxigen. Salvarea transportase un pacient de la Bacău la Iaşi şi se întorcea la bază. Incendiul ar fi pornit de la motor.

de Clara Mihociu

la 26.03.2026 , 13:29
Traficul rutier pe DN28 în zona localităţii ieşene Strunga este oprit pentru câteva zeci de minute, după ce o ambulanţă a luat foc, fără se înregistra victime.

Flăcările s-au extins şi asupra vegetaţiei 

Pompierii acţionează pentru lichidarea incendiului izbucnit la compartimentul motor al unei ambulanţe aparţinând Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul este oprit pe DN 28 Târgu Frumos – Săbăoani, în zona localităţii Strunga, judeţul Iaşi.

În momentul izbucnirii incendiului, în ambulanţă nu se afla niciun pacient. La locul solicitării au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, cu zece subofiţeri şi un ofiţer.

La sosirea forţelor de intervenţie la locul solicitării, incendiul se manifesta generalizat la nivelul ambulanţei, existând risc major de propagare. Flăcările s-au extins şi la vegetaţia uscată din apropiere, afectând o suprafaţă de aproximativ 100 metri pătraţi.

Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate.

