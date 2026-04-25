Au fost momente dramatice aseară, în apropiere de Timișoara. O autospecială SMURD aflată în misiune a fost lovită în plin de un tren, în timp traversa calea ferată. În salvare se aflau trei membri ai echipajului şi un pacient. Din fericire, pasagerii trenului nu au fost răniţi, însă două dintre cele patru persoane aflate în ambulanţă au avut nevoie​ de îngrijiri medicale.

Accidentul a avut loc în localitatea Urseni, la 12 kilometri de Tmişoara. În imaginile surprinse de un șofer se observă că ambulanța avea luminile de avertizare pornite în momentul în care a încercat să traverseze calea ferată. Pasagerii susțin că au auzit și sirena, însă şoferul autospecialei, un bărbat de 32 de ani, nu s-ar fi asigurat înainte. Garnitura nu a mai putut evita impactul și a lovit în plin salvarea.

Reporter: Dar cum s-a simţit?

Controlor: O bufnitură şi o frână, frâna înainte şi pe urmă bufnitura... şi s-a oprit.

Salvarea transporta un pacient, care căzuse de pe bicicletă. Echipajul medical tocmai ce îl urcase în autospecială, iar, la scurt timp, s-a produs impactul. Unul dintre paramedici a reuşit să se salveze la timp şi i-a ajutat pe ceilalţi să iasă.

Pe lângă pacientul din ambulanţă, un paramedic din cadrul ISU Timiş a fost transportat la spital, cu leziuni uşoare. La spital au ajuns şi alţi doi paramedici pentru investigații suplimentare.

Reporter: V-aţi speriat când aţi văzut ce s-a întâmplat?

Controlor: Nu, când am auzit că a tunat eu mi-am dat seama imediat că nu e la prima bubuitură pe care o am.

Din fericire, călătorii din tren nu au fost răniți, însă o tânără a suferit un atac de panică. Circulația feroviară a fost afectată mai bine de două ore.

Atât şoferul salvării cât şi conductorul au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezulatele fiind negative. Polițiștii au deschis acum un dosar penal sub vătămare corporală din culpă.

