Între viață și moarte, diferența se joacă uneori în câteva minute pierdute în trafic. Ambulanțele ajung să negocieze drumul printre șoferi, iar timpul se scurge în defavoarea pacienților. Acum, un proiect de lege încearcă să rupă cercul haosului: un culoar clar definit, cu reguli precise pentru fiecare tip de drum, astfel încât salvarea să nu mai depindă de inspirația șoferilor din trafic, la noroc, ci de prioritate.

Așa arată, zi de zi, realitatea din trafic pentru șoferii de ambulanță. Coloane care nu se mișcă, claxoane care nu mai impresionează pe nimeni și secunde care se adună… împotriva pacientului. În teorie, fiecare șofer știe că trebuie să acorde prioritate. În practică însă, intențiile bune se transformă într-un joc haotic: unii trag dreapta, alții stânga, alții frânează brusc.

Cezar e șofer pe SMURD de 18 ani și spune că nu e zi în care să nu se confrunte cu astfel de situații.

"Încercăm cu sirenele din dotare să ne facem loc. Sunt șoferi care se duc în spic stânga-dreapta și mergem ușurel. De obicei încercăm să mergem pe arterele principale, acolo se face culoar mult mai repede. Contează foarte mult timpul, timpul este neprețios. Sunt cazuri în care ajungem și, din păcate, nu mai avem nimic de făcut, decât să constatăm decesul" a explicat Cezar Bratu, șofer de autospecială SMURD.

Legea spune clar: ambulanțele au prioritate. Dar nu spune cum se face, concret, acel loc. Iar între reguli generale și realitatea din teren apare blocajul.

"Sunt multe străduțe înguste unde nu te poți strecura ca să treacă ambulanța. Încercăm să trecem în față, să evităm cât de cât zona din mijloc ca să treacă ambulanța. De multe ori trecem și semaforul în intersecție. [Ați trecut și pe roșu?] Oarecum da" spun șoferii.

Un nou proiect de lege introduce culoarul de salvare, cu reguli clare pentru fiecare tip de drum.

"Traficul trebuie să se rupă în două, rapid, fără ezitare și blocaje, potrivit proiectului. Pe drumurile înguste, regula este simplă: toți se aliniază imediat pe dreapta, iar stânga rămâne complet liberă. Pe șoselele cu mai multe benzi intră în joc așa-numitul efect de fermoar: stânga se duce spre stânga, restul spre dreapta. La mijloc se deschide automat culoarul de intervenție, esențial pentru accesul rapid al ambulanțelor, pompierilor și poliției. Ideea este ca spațiul să apară natural, fără opriri bruște sau manevre haotice. Iar fiecare șofer contribuie, printr-o simplă mișcare, la salvarea de timp și, uneori, chiar de vieți" a explicat reporterul Observator Ana Grigore.

Ideea este ca acest culoar să se formeze preventiv, înainte ca traficul să se blocheze, nu după ce sirena deja cere imposibilul. În multe țări europene, culoarul de salvare funcționează deja.

"În Germania, în Austria, aceste reglementări există de ceva timp și și-au dovedit eficiența. Ba mai mult, în Austria există un fel de culoar de salvare preventiv. Cu alte cuvinte, sunt panouri de avertizare care arată din timp când se apropie de un trafic blocat să aibă o astfel de atitudine" a spus inițiatorul proiectului, Dan Văduva.

Specialiștii cred, însă, că regula nu va fi ușor de aplicat și la noi.

"Noi și acum încercăm să introducem principiul centrului liber la intersecție. [...] Trebuie foarte mult explicat în școlile de șoferi" a spus fostul șef al Brigăzii de Poliție Rutieră a Capitalei, Dan Jianu.

Legea spune că atunci când o autospecială vine cu semnalele albastre și sirena pornită, șoferii trebuie să încetinească și să îi facă loc să treacă. Dacă are semnalele roșii pornite, șoferii sunt obligați să oprească cât mai aproape de marginea drumului. Cine nu respectă aceste reguli riscă o amendă de peste 1.600 de lei și suspendarea permisului pentru 60 de zile.

