Moarte absurdă în New York. O femeie a căzut trei metri într-o gură de canal după ce a coborât din maşină

O femeie din SUA a murit după ce a coborât din maşină şi a căzut într-o gură de canal lăsată neacoperită pe Fifth Avenue, în Manhattan. Familia ei cere răspunsuri, iar compania de electricitate Con Edison a deschis o anchetă pentru a stabili cum a fost posibil incidentul.

O femeie în vârstă de 56 de ani din New York a murit luni seară, după ce a coborât din maşina sa şi a păşit direct într-o gură de canal neacoperită, în centrul Manhattanului, potrivit The Guardian.

Victima a fost identificată de familie drept Donike Gocaj, în vârstă de 56 de ani, din Briarcliff Manor, o zonă aflată la nord de New York City.

Potrivit poliţiei, femeia îşi parcase SUV-ul Mercedes-Benz la intersecţia dintre West 52nd Street şi Fifth Avenue, cu puţin înainte de ora 23:20. În momentul în care a coborât din maşină, a căzut direct în gura de canal aflată în faţa clădirii Cartier Mansion.

Donike Gocaj a căzut de la o înălţime de aproximativ 3 metri. Potrivit informaţiilor citate de presa americană, aburul din interior i-ar fi provocat un stop cardiac. Femeia a fost transportată de urgenţă la spital, însă medicii nu au mai putut să o salveze.

Postul de televiziune WABC a stat de vorbă cu membri ai familiei, care au spus că sunt îndureraţi şi şocaţi de moartea fulgerătoare a femeii.

Compania de electricitate Con Edison investighează cum a ajuns gura de canal să fie lăsată neacoperită, în condiţiile în care în zonă nu se desfăşurau lucrări.

Capacul a fost găsit la aproximativ 4,5 metri de deschidere. Autorităţile iau în calcul varianta ca un camion să fi trecut peste el şi să îl fi dislocat.

"Suntem profund întristaţi să confirmăm că o persoană a murit după ce a căzut într-o gură de canal deschisă", a transmis Con Edison într-un comunicat. "Investigăm activ modul în care s-a produs acest incident."

"Gândurile noastre sunt alături de familia victimei, iar siguranţa rămâne principala noastră prioritate", a mai precizat compania.

Peste 700 de sesizări pentru capace lipsă, de la începutul anului

Departamentul pentru Protecţia Mediului din New York, instituţia responsabilă de gurile de canal conectate la sistemul de canalizare, a transmis că a primit peste 700 de sesizări privind capace lipsă de la începutul anului.

Accidentele grave sau decesele provocate de gurile de canal neacoperite sunt considerate relativ rare. Totuşi, astfel de incidente rămân unul dintre cele mai mari pericole urbane, alături de bucăţi de zidărie desprinse de pe clădiri, schele, aparate de aer condiţionat căzute, accidente pe şinele de metrou sau lovituri de trăsnet.

New York, unul dintre cele mai populate şi vizitate oraşe din lume, s-a confruntat de-a lungul timpului cu mai multe tragedii provocate de infrastructura urbană.

În 1979, o studentă de 17 ani a murit după ce a fost lovită de bucăţi de zidărie desprinse de pe o clădire de pe Broadway, în apropiere de West 115th Street. Tragedia a dus la introducerea inspecţiilor obligatorii ale faţadelor şi la schimbarea regulilor privind schelele.

Gurile de canal au rămas însă o problemă. În 2019, un bărbat fără adăpost a fost găsit mort într-o astfel de gură de canal din Manhattan, la două săptămâni după ce căzuse în interior.

Un studiu publicat în 2022 a arătat că, între 2007 şi 2017, 388 de pacienţi cu traumatisme au ajuns la spital în Statele Unite după ce au căzut într-o gură de canal, adică între 20 şi 49 de cazuri pe an. Potrivit studiului, 1% dintre victime au murit în urma acestor accidente.

