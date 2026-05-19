O sculptură a lui Constantin Brâncuşi a fost cumpărată, într-un minut şi jumătate, cu 107 milioane de dolari la New York. Danaida, inspirată de muza sculptorului, devine cea mai valoroasă operă a lui Brâncuşi. Şi cea mai scumpă din lume, după lucrarea unui artist elveţian.

Cu tot cu taxe, un colecţionar milionar a plătit peste 107 milioane de dolari pentru Danaida, un cap de bronz acoperit cu foiţă de aur. Brâncuşi a intrat astfel pe lista selectă a artiştilor cu lucrări vândute la preţ cu nouă cifre.

"Brâncuși este una dintre cele mai importante sculpturi pe care le-am oferit vreodată la Christie's. Este o sculptură perfectă prin istoria sa, prin forma sa și prin ceea ce reprezintă în termeni de artă modernă", spune Max Carter, preşedintele Global al Christie's.

Licitația a fost promovată şi de actriţa Nicole Kidman, care a filmat un videoclip special cu sculptura lui Brâncuși. Deşi ar fi vrut să aducă Danaida în patrimoniul naţional, ministerul Culturii nu s-a înscris la licitaţia de la New York.

"De unde să scoată Statul român banii ăştia? De la ce gură să iei? Nu cred că la ora actuală noi putem să ne aruncăm într-o astfel de competiţie, la astfel de sume", spune Andras Istvan Demeter, ministrul Culturii.

"Nu au existat negocieri din partea Statului român pentru achiziţionarea sculpturii, cel puţin nu la nivelul informaţiilor sau grupurilor de lucru în care suntem implicaţi prin Ministerul Afacerilor Externe", spune Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe.

Recordul anterior de vânzare al unei opere de Brâncuşi era 71 de milioane de dolari pentru sculptura „Tânără sofisticată“, creată de la Paris în anul 1932.

Cea mai scumpă sculptură din lume este "Omul care arată cu degetul", creată de elveţianul Alberto Giacometti. Un colecţionar a cumpărat-o cu peste 141 de milioane de dolari.

