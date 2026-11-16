O bicicletă de 3.500 de € furată din Milano a fost găsită în Piatra Neamț. Hoțul o scosese la vânzare online

O bicicletă furată în valoare de 3.500 de euro a fost găsită în Piatra-Neamţ, după ce proprietarul a pierdut-o în urmă cu câteva săptămâni în apropiere de oraşul Milano, potrivit Agerpres.

Furtul a fost sesizat autorităţilor italiene de un cetăţean ceh în vârstă de 39 de ani, căruia i-ar fi fost sustrase din autoturism mai multe bunuri, inclusiv bicicleta.

Bicicleta a fost dată la vânzare pe mai multe aplicaţii

Bicicleta avea montat un dispozitiv de localizare GPS, iar după aproximativ două săptămâni, potrivit datelor de localizare, aceasta ar fi ajuns în municipiul Piatra-Neamţ, fiind ulterior postată spre vânzare pe mai multe aplicaţii de profil.

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"În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate de poliţiştii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale Piatra-Neamţ, bicicleta a fost identificată în posesia unui bărbat care o achiziţionase cu bună-credinţă şi care (...) a predat-o organelor de cercetare penală", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu.

Cetăţeanul ceh s-a prezentat la sediul Poliţiei municipiului Piatra-Neamţ, unde i-a fost restituită bicicleta.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt.