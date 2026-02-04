Majoritatea românilor ar evita țara noastră pentru principala vacanță din 2026, reiese dintr-un studiu făcut de o companie specializată pe vacanțe în Bulgaria, Grecia și Turcia. Același studiu arată că 40% dintre români ar cheltui între 350 și 500 de euro de persoană, per săptămână de vacanță.

Studiu: România, ocolită de români, când vine vorba de vacanța de vară - Litoralul bulgăresc. FOTO: unsplash.com

Pe de altă parte, 32% între 500 și 1.000 de euro, conform unui studiu realizat de platforma de turism menționată.

Studiul s-a desfășurat online în perioada 21-28 ianuarie 2026, iar pentru acesta au răspuns 699 de persoane, femei și bărbați, cu vârsta peste 18 ani. Cercetarea analizează preferințele privind durata vacanțelor, bugetele alocate, destinațiile și serviciile alese, modul de rezervare și caracteristicile unei vacanțe reușite.

Aproximativ 91% dintre respondenți spun că au încredere că vor merge în vacanță anul acesta. Cei care nu vor merge în vacanță, cred că nu vor pleca din cauza lipsei banilor (53%), a lipsei de timp (17,7%) pentru că au alte priorități (17,5%) sau din alte motive (11,3%) precum problemele de sănătate.

De asemenea, datele arată că 39% dintre respondenți plănuiesc să aibă două vacanțe a câte o săptămână anul acesta; aproximativ 37% au de gând să plece într-o singură vacanță de o săptămână; 12% dintre respondenți plănuiesc să plece în mai mult de două vacanțe a câte o săptămână; 7,2% cred că durata vacanței va fi mai scurtă de o săptămână, iar 4% dintre respondenți nu știu în câte vacanțe vor pleca și cât vor dura acestea.

Bulgaria, Grecia și alte țări europene - destinațiile preferate ale românilor pentru vacanța principală din 2026. România - pe locul cinci ca opțiune

40% dintre respondenți spun că își permit să cheltuiască 350 - 500 de euro de persoană pentru o săptămână în vacanța principală din acest an, 31% spun că pot plăti între 500 și 1.000 de euro, 17% ar plăti mai puțin de 350 de euro de persoană, 10% ar fi dispuși să plătească între 1.000 și 1.500 de euro, iar 2% ar plăti peste 1.500 de euro.

În jur de 54% dintre români și-ar dori să stea 6-7 zile în vacanță, 18% ar sta 9-10 zile, 14% ar sta 4-5 zile, iar 14,1% ar merge peste zece zile în vacanță.

În privința destinației, 52% dintre respondenți ar alege Bulgaria pentru vacanța principală din acesta an, 18% ar merge în Grecia, 10,5% în o altă țară europeană; 10,1% ar merge în Turcia; 5,3% ar alege România pentru vacanță, iar 3,7% ar pleca în afara Europei.

Cazarea bună la un preț corect - principalul criteriu pentru o vacanță frumoasă. Urmează lipsa de griji și timpul petrecut cu cei dragi

Întrebați ce i-ar face să considere vacanța ca fiind frumoasă, poate chiar perfectă, 70% dintre participanții la studiu au amintit despre condițiile bune de cazare la un preț corect; 49% despre relaxare și a reuși să uite de grijile de acasă și de la birou, 44% despre faptul că pot petrece timp de calitate cu cei dragi, iar pentru 37% dintre români sunt importante locurile pe care le pot vizita și informațiile pe care le pot afla în vacanță.

De asemenea, 70% dintre respondenți spun că apariția unei probleme legate de cazare ar fi principalul factor care ar strica vacanța. Pe locurile următoare se află îmbolnăvirea unui membru al familiei (58%), probleme legate de transport (31%), neînțelegerile între membrii familiei sau cu grupul de prieteni (15%) și necesitatea de a lucra pentru serviciu (10%).

Aproape 60% dintre români vor vacanțe all-inclusive. Peste 60% aleg early booking

58% dintre respondenți spun că ar prefera servicii all-inclusive pentru vacanță, 46% ultra all-inclusive, 22% demipensiune, 15% cazare cu mic-dejun, iar 6% fără masă inclusă.

În jur de 68% dintre respondenți vor sa călătorească cu mașina personală, 27% aleg avionul, 4% folosesc autocarul, iar 1,2% preferă trenul.

În privința rezervărilor, peste 60% dintre respondenți își cumpărară vacanțele în perioada de early booking (39% dintre români își rezervă vacanța cu aproximativ 6 luni înainte, iar 22% rezervă cu 9 luni înainte), 20% fac rezervări cu 3–4 luni înainte, 11% cu 2 luni înainte, iar 7,8% aleg vacanțele cu doar câteva zile înainte (last minute).

Principalele motive pentru care turiștii aleg aleg pachetele early booking sunt prețurile mai mici (65%); faptul ca pot profita de anumite avantaje sau bonusuri (plata în rate, upgrade), confortul că vacanța a fost deja planificată (35%) și posibilitatea de a alege dintre cele mai bune opțiuni de cazare si destinații (25%).

Pentru perioada de early booking, Travel Planner a lansat servicii precum rezervare cu 50 de euro avans, plata în rate, posibilitatea de anulare cu maximum șapte zile înainte de începutul vacanței și protecție dacă se îmbolnăvesc copiii prin utilizarea unui voucher pentru zilele de cazare neefectuate.

