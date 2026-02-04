Prăbuşire istorică în Sălaj. Turnul baroc al unei biserici vechi de 500 de ani, care domina silueta oraşului, s-a prăpădit. O poliţistă care era în drum spre serviciu a fost rănită de bucăţile de moloz. Clădirea medievală, monument naţional de o valoare excepţională, era în plin proces de reabilitare. Problemele au apărut după ce muncitorii au dat jos tencuiala şi au observat crăpături uriaşe. Au apucat doar să închidă zona şi să sisteze lucrările. Autorităţile verifică acum dacă o mişcare greşită pe şantier a distrus monumentul.

Într-o fracţiune de secundă s-a ales praful de jumătate de mileniu de istorie. Turnul baroc al Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei din Sălaj s-a prăbuşit. Ca într-un joc de domino se năruieşte, iar toată strada e înghiţită de ruine.

Sunetul asurzitor anunţă dezastrul, ca la un cutremur. Acesta este şi semnalul de alarmă pentru o poliţistă care e în drum spre secţia de poliţie, la doi paşi de lăcaşul de cult. Tânăra reuşeşte să fugă la timp din calea tonelor de moloz.

Distrus în timpul lucrărilor de reabilitare

Articolul continuă după reclamă

Turnul înalt de 40 metri, s-a făcut una cu pământul în doar câteva secunde. Zeci de tone de piatră, moloz, cărămizi şi lemn s-au scurs practic pe zeci de mp, până aici în drum, acoperind inclusiv o mașină.

"Un eveniment trist pentru întreaga comunitate din oraşul nostru. Biserica după cum ştiţi era monument istoric. S-au găsit ceva vestigii şi erau arheologii, căutau". "Oamenii s-au panicat pentru că s-a întâmplat o tragedie pentru oraş. Este o moştenire, o istorie, era un reper acest monument pentru că era în mijlocul oraşului, ne mândream", spun oamenii.

Biserica este monument istoric din categoria A, cel mai înalt grad. În 2022 s-a obţinut autorizaţia pentru reabilitare, iar lucrările au început în octombrie anul trecut. 10 milione de lei, bani de la stat. Primele probleme au apărut săptămâna trecută. O serie de crăpături uriaşe.

"Acest un metru până la aproximativ patru metri, era într-o stare de degradare avansată pentru aceea am venit şi aceasta avea o tendinţă de burduşire spre exterior şi acolo s-a produs, cel mai probabil. Am venit cu toţii lunea pentru că am văzut că sunt probleme şi să verificăm. Şi am pus martori, s-a monitoriza", spune Dorottya Maccay, proiectantul.

"Ne-am deplasat sambata seara, am împrejmuit acea zonă şi ei urmăreau acele fisuri să vadă controlul lor, să vadă dacă se extind. Acea clădire şi acel turn, în ciuda faptului că are o vârsta arăta în afara tencuielii chiar bine", a declarat Ciprian Antișan, primarul orașului Cehu Silvaniei.

Chiar în ziua prăbuşirii se pregătiseră terenul ca să fie instalate elementele de susţinere.

O anchetă a fost deschisă

"Marile diferenţe de temperaturi din ultima perioadă, mari secete din veri, marele gheţuş de acum, umiditate, împreună cu această stare necunocută înainte de îndepărtarea tencuielii, au ieşit la iveală după desfacere. Starea a fost atât de degradată încât nu ne-a permis intervenţia. Da, din păcate pot să zic acest lucru (n.r. ar fi căzut oricum). Foarte probabil nu aşa de rapid pentru că deşi tencuielile nu sunt elemente structurale, au avut un oarecare rol de mascare, dar şi de degradare a zidăriei", a mai spus Dorottya Maccay, proiectantul.

"Am înţeles că lucrările erau sistate de către dirigintele de şantier împreună cu inspecţia în construcţii. Am venit pentru a verifica modul în care se vor face consolidările la clădire, pentru a identifica, deşi este prematur, surse finanţare pentru a se reconstrui acest turn", a declarat Claudiu Bârsan prefect.

E deschisă o anchetă ca să se elucideze cum au afectat lucrările structura clădirii, iar la Ministerul Culturii s-a creat o celulă de criză după incident.

Partea de biserică rămasă în picioare pare sigură acum, dar autorităţile nu vor să rişte. Întreaga zonă a fost izolată, iar în interior mai au acces doar cei implicaţi în reabilitare şi în anchetă. De asemenea, şi această stradă a fost închisă, iar circulaţia rutieră a fost deviată.

Biserica din Piaţa Trandafirilor a fost ridicată la începutul secolului al XV-lea ca lăcaș catolic medieval. Turla uriaşă era piesa centrală a construcţiei, alături de arcadele spectaculoase şi tavanul grandios.

"Partea cea mai veche a bisericii, partea centrală a fost construită în jurul anului 1519. În 1614 s-a construit turnul în faţa navei centrale. Până atunci era o singură navă, în stil gotic târziu. Şi ulterior în 1801 şi 1805 s-au construit cele două nave laterale", spune un preot.

Ultimele reparaţii la biserică au avut loc în 2006.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Reparaţi sau înlocuiţi electrocasnicele care se strică? Repar Înlocuiesc

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰