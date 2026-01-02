O clipă de neatenție, zece metri în gol. Mașină răsturnată într-o râpă din Argeș, un adolescent a fost rănit

Un accident grav a avut loc sâmbătă într-o zonă montană din Argeș, unde un autoturism cu trei persoane la bord a părăsit carosabilul și a căzut într-o râpă de aproximativ zece metri, potrivit News.ro. Un adolescent de 15 ani a fost rănit și a primit îngrijiri medicale la fața locului, în timp ce salvatorii au intervenit de urgență pentru prevenirea unui incendiu.

Evenimentul rutier s-a produs sâmbătă, în comuna argeşeană Dâmbovicioara, unde şoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, maşina răsturnându-se într-o râpă, la o diferenţă de aproximativ 10 metri faţă de şosea.

Salvatorii ajunşi la faţa locului au constatat că maşina a rămas răsturnată pe o parte, iar cei trei ocupanţi ai acesteia ieşiseră din interior, fiind ajutaţi de către ceilalţi participanţi la trafic.

Echipajul medical de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean a acordat îngrijiri unei persoane de aproximativ 15 ani, pompierii asigurând măsuri de prevenire a incendiilor în urma accidentului.

