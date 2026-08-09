Alertă în Republica Moldova, după o explozie puternică produsă în apropierea graniței cu Ucraina. Fragmente care par să provină de la o dronă de luptă au fost descoperite în localitatea Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă, după ce o explozie a fost urmată de un incendiu de vegetație.

Fragmente de dronă de luptă, găsite în Moldova după o explozie puternică urmată de incendiu - Captură Facebook / Vasile Mereuta

Potrivit autorităților, nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului. La fața locului au fost găsite fragmente identificate preliminar ca aparținând unei drone de luptă, scrie Mediafax.

Specialiștii Poliției urmează să examineze fragmentele descoperite și să stabilească, printr-o expertiză de specialitate, ce a provocat explozia și incendiul.

Poliția a fost sesizată inițial cu privire la o explozie puternică produsă în Crocmaz, în urma căreia a izbucnit un incendiu de vegetație. Toate forțele specializate au fost mobilizate pentru stabilirea circumstanțelor incidentului și lichidarea incendiului.

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Crocmaz este o localitate din raionul Ștefan Vodă, situată în sud-estul Republicii Moldova, în apropierea graniței cu Ucraina.

Nu este primul incident de acest fel: de la începutul războiului din Ucraina, pe teritoriul Republicii Moldova au fost descoperite în mai multe rânduri drone sau fragmente de drone.