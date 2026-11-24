O femeie în vârstă de 60 de ani a ajuns în apele Someşului Mare, după ce a fost lovită de o maşină pe o şosea din localitatea Feldru, judeţul Bistriţa-Năsăud. Victima a fost scoasă din apă de participanţii la trafic şi preluată de echipajele medicale. Femeia este conştientă, dar se află în stare de hipotermie şi acuză dureri la coloana vertebrală şi la o mână.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud informează, marţi, că pompierii militari intervin în localitatea Feldru, în urma unui accident rutier în care un pieton a fost acroşat de un autoturism, iar în urma impactului a căzut în râul Someşul Mare.

"La locul accidentului au fost direcţionate un echipaj de prim ajutor SMURD de la Staţia Sângeorz-Băi şi un echipaj de pompieri de la Secţia Năsăud. În sprijin a fost alocat şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud", precizează sursa citată.

Potrivit pompierilor, femeia, în vârstă de aproximativ 60 de ani, a fost scoasă din apă de către participanţii la trafic şi preluată de echipajele medicale. Victima este conştientă, dar în stare de hipotermie şi acuză dureri la coloana vertebrală şi la o mână.