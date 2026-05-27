Rusia a adoptat o lege prin care permite Băncii Centrale să doboare drone şi să-şi înarmeze personalul

Rusia a adoptat o lege care permite Băncii Centrale şi altor instituţii financiare să opereze propriile lor sisteme de apărare şi să îşi înarmeze personalul pentru a respinge atacurile cu drone, arată un document publicat de Duma de Stat, potrivitReuters.

de Redactia Observator

la 27.05.2026 , 15:32
Rusia a adoptat o lege prin care permite Băncii Centrale să doboare drone şi să-şi înarmeze personalul Rusia a adoptat o lege prin care permite Băncii Centrale să doboare drone şi să-şi înarmeze personalul - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Ucraina a atacat miercuri birourile Băncii Rusiei din Sevastopol, Crimeea, cu o rachetă, a declarat guvernatorul local Mihail Razvozhaev, susţinând că era vorba de o rachetă Storm Shadow de fabricaţie britanică.

Ucraina atacă în mod frecvent Rusia cu drone de când Moscova a lansat invazia ţării vecine, în februarie 2022, infrastructura energetică rusească fiind frecvent vizată, deoarece Kievul îşi propune să priveze Moscova de venituri pentru a pune capăt conflictului.

Sistemele de apărare împotriva dronelor ar putea fi amplasate lângă Banca Centrală, lângă Sberbank, cea mai mare bancă comercială rusească, şi lângă Asociaţia Rusă de Colectare a Numerarului. De asemenea, personalul acestor instituţii va avea permisiunea de a fi înarmat.

Articolul continuă după reclamă

Instituţiile se vor ocupa singure de costul apărării împotriva dronelor, a declarat Anatoli Aksakov, şeful comitetului financiar din Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, citat de agenţia de ştiri RBC.

Atacul asupra sediului din Sevastopol al Băncii Rusiei a fost primul asupra unui sediu important al băncii centrale de la începutul războiului. Nu au fost raportate atacuri asupra unor sedii importante ale Sberbank.

Marţi, Alexander Şokhin, şeful celui mai puternic grup de lobby al mediului de afaceri din Rusia, i-a spus preşedintelui Vladimir Putin că firmele ruseşti sunt pregătite să finanţeze achiziţionarea de arme şi sisteme electronice pentru a-şi apăra infrastructura de atacurile cu drone.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

rusia banca centrala drone
Înapoi la Homepage
Momentul în care Gigi Becali a plâns în fața lui Nuțu Cămătaru: “Îmi spunea că nu a vrut, că alea, alea”
Momentul în care Gigi Becali a plâns în fața lui Nuțu Cămătaru: &#8220;Îmi spunea că nu a vrut, că alea, alea&#8221;
Ramona Olaru s-a întors la viața de la țară. Imaginea neașteptată care i-a surprins pe fani: „Mă întorc la origini”
Ramona Olaru s-a întors la viața de la țară. Imaginea neașteptată care i-a surprins pe fani: „Mă întorc la origini”
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul purtat când a luat nota 10
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul purtat când a luat nota 10
WSJ: „Putin ar ataca Europa în următoarele 12 luni”. Moscova ar ținti statele NATO de pe flancul estic
WSJ: „Putin ar ataca Europa în următoarele 12 luni”. Moscova ar ținti statele NATO de pe flancul estic
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi apelat la pastile sau injecţii pentru slăbit?
Observator » Ştiri externe » Rusia a adoptat o lege prin care permite Băncii Centrale să doboare drone şi să-şi înarmeze personalul
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.