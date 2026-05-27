Rusia presează Armenia: Kremlinul ameninţă că taie gazele dacă ţara îşi continuă parcursul de aderare la UE

Ambasada Rusiei a înmânat oficial Armeniei o scrisoare din partea ministrului Energiei, Serghei Ţivilev, privind consecinţele aderării ţării la Uniunea Europeană. Anunţul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit Interfax, citat de Kommersant.

de Redactia Observator

la 27.05.2026 , 15:48
Preşedintele rus Vladimir Putin. 27 mai 2026 - ProfiMedia
Scrisoarea precizează că, dacă Armenia îşi continuă procesul de aderare la UE, Rusia va suspenda sau va denunţa unilateral acordul de cooperare din 2013 cu Armenia privind furnizarea de gaze naturale, produse petroliere şi diamante brute, relatează Kommersant.

Moscova consideră acum imposibil regimul scutit de taxe vamale pentru aceste bunuri, acordat în 2013, şi ameninţă Erevanul cu îngheţarea sau denunţarea acordurilor bilaterale. În consecinţă, Armenia nu numai că şi-ar putea pierde dreptul la reduceri la gazele şi produsele petroliere ruseşti, dar s-ar putea afla şi într-o situaţie dificilă din cauza dificultăţii de a înlocui livrările de la Kremlin, cred analiştii.

Destinatarul scrisorii, Ministerul Administraţiei Teritoriale şi Infrastructurii din Armenia, a negat că ar fi primit-o.

Secretarul de presă al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, a reamintit că subvenţia pentru gaze pe care o primeşte Armenia "nu este luată din cer, ci din Federaţia Rusă".

