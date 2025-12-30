O femeie a murit într-un incendiu izbucnit la o cabană din Cluj

O femeie a murit în urma unui incendiu izbucnit în noaptea de luni spre marți la o cabană din localitatea Sava, județul Cluj.

Pompierii din județul Cluj au intervenit în noaptea de luni spre marți pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cabană, în care a fost găsit corpul carbonizat al unei femei, transmite Mediafax.

Potrivit ISU Cluj, incendiul a cuprins o cabană din lemn din localitatea Sava, comuna Palatca.

Incendiul s-a manifestat generalizat la cabana din lemn de aproximativ 15 metri pătrați, distrugând-o în totalitate. În interior a fost găsită o femeie de aproximativ 80 de ani, carbonizată.

Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unui burlan defect, susțin pompierii.

La intervenție au participat pompierii din cadrul Detașamentului Dej.

