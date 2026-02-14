Cât de periculoase sunt micro-vehiculele electrice în trafic. Se vând cu câteva mii de euro

O maşină electrică a ars ca o torţă, în timp record, pe un bulevard din sectorul 6. O femeie a murit, pentru că nu a putut ieşi la timp. Soţul ei a fost rănit, iar cazul a stârnit dezbateri aprinse. Autoturismul era un microcar, un tip de vehicul care poate fi cumpărat cu câteva mii de euro și care, în anumite condiții, poate fi condus fără permis. Cam 4.000 de astfel de autoturisme erau înmatriculate în România anul trecut. Dar piaţa e într-o continuă creştere.

Aceste vehicule sunt din ce în ce mai prezente pe șoselele din țara noastră. Doar anul trecut, peste 4.000 de micro-vehicule electrice au fost înmatriculate la noi în țară și ele sunt prezentate ca fiind practice și, de altfel, sunt accesibile la preț.

Ce ar trebui să facem în momentul în care vrem să ne cumpărăm un astfel de vehicul?

Jean Teodorescu, profesor de legislaţie rutieră: Sigur, aceste vehicule nu sunt atât de periculoase cum par în realitate, dar necesită foarte multă atenție din partea conducătorului auto. Această atenție și această îndemânare pe care ar trebui să o aibă în cazul unui incident se pot forma în cadrul unui curs de pregătire, care, din păcate, în România nu este obligatoriu. Aceste cvadricicluri se înregistrează la primărie și pot circula pe drumurile publice doar cu acea înregistrare.

Dacă atunci când merg la primărie să înregistreze, ar exista acest curs obligatoriu, sigur că accidentele ar fi mult mai reduse pe drumurile publice.

Ne raportăm la tragedia care a avut loc ieri în sectorul șase al Capitalei, unde o femeie a murit pentru că a rămas blocată într-un astfel de vehicul. Un incendiu a izbucnit și nu a mai putut ieși din microvehiculul electric. Dacă era o mașină normală, ar fi avut șanse să iasă?

Jean Teodorescu, profesor de legislaţie rutieră: Sigur, la o mașină normală, chiar dacă ar fi fost electrică, șansele ar fi fost mult mai mare, pentru că are patru portiere putând să acționeze din interior deschiderea acelei portiere. Și în acest tip de vehicul avem deschidere din interior, există un buton, o manetă care deschide în acest caz portiera.

Dar să nu uităm că incendiul a pornit de la cele patru baterii care erau chiar sub scaunul pasagerului din spate și cred că nu a existat timp să intervină atât de mult și necesită calm, care se câștigă în timp și prin exercițiu. Teoretic e foarte simplu de spus, dar practic trebuie să fii pus în situația respectivă, lucruri care se învață la aceste școli de conducere defensivă.

