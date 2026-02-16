Un băieţel de numai trei ani din judeţul Iaşi a ajuns cu arsuri grave la spital, după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Părinţii au reuşit să îl scoată din locuinţă în ultimul moment, mai ales că exista şi pericol de explozie. Focul a izbucnit chiar în camera în dormea copilul.

Copilul a fost stabilizat de cadrele medicale de la Spitalul de Pediatrie din Iași și este internat în continuare pe secția de Anestezie și Terapie Intensivă, urmând să fie transferat pe secție pentru a primi îngrijiri de specialitate.

A ajuns la spital în stare destul de gravă, având arsuri pe 25% din suprafața corpului, în zona feței, a spatelui și a membrelor superioare.

Medicii sunt însă încrezători că vor reuși să-l salveze și că se va vindeca corespunzător.

Cum s-a produs tragedia

Copilul se afla în casă împreună cu părinții în momentul în care a izbucnit incendiul. Aceștia l-au scos imediat din cameră și au ieșit cu el afară după ce au observat flăcările, care au pornit de la o priză aflată lângă pat.

Părinții nu au suferit arsuri sau alte răni în urma incendiului. A fost apelat imediat numărul de urgență 112, iar pompierii au intervenit, însă imobilul a fost distrus aproape în totalitate.

Se fac în continuare verificări. Situația a fost cu atât mai gravă cu cât locuința era alimentată de un rezervor suprateran cu propan, existând risc de explozie. Casa a fost deconectată rapid de la sursa de gaz pentru a preveni o tragedie și acum ancheta este în desfășurare.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

