O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Surse: Cei doi urmau să divorţeze

O crimă șocantă a avut loc în localitatea Mihăilești, județul Giurgiu. O femeie în vârstă de 41 de ani a fost ucisă cu cruzime de soțul său, în vârstă de 46 de ani. Potrivit primelor informații, între cei doi nu ar fi existat un istoric de violență domestică, iar agresiunea s-ar fi declanșat pe fondul unui conflict spontan. Cei doi se aflau în proces de divorț. Bărbatul a fost depistat și se află în custodia poliției.

Un bărbat din judeţul Giurgiu, suspectat că şi-a ucis soţia, pe care a înjunghiat-o în piept, a fost prins la scurt timp de către autorităţi şi va fi cercetat pentru omor.

Ancheta în acest caz a început după ce o persoană a anunţat Poliţia, luni, că o femeie a fost înjunghiată de către soţul său, într-o locuinţă din oraşul Mihăileşti, judeţul Giurgiu.

"Din primele cercetări, a reieșit faptul că, un bărbat, de 46 de ani, din orașul Mihăilești, județul Giurgiu, în timp ce se afla la locuința sa, situată pe strada Dealului, pe fondul unui conflict spontan, ar fi lovit-o cu un obiect tăietor-înțepător, la nivelul pieptului, pe soția sa, în vârstă de 41 de ani, din aceeași localitate", informează Poliţia Judeţeană Giurgiu.

Echipajul medicală aflat la fața locului i-a aplicat manevrele de resuscitare femeii, însă, în ciuda eforturilor depuse, a fost constatat decesul acesteia.

Surse: Cei doi s-ar fi aflat în proces de divorţ

După crimă, presupusul agresor a fugit, fiind căutat. Poliţiştii au instituit filtre în trafic, acum bărbatul este în custodia Poliţiei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

Sursele Observator relatează că cei doi s-ar fi aflat în proces de divorţ. Din primele verificări, nu ar fi existat un istoric de violenţă în familie.

