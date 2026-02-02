Video Femeie care a dispărut înainte de Crăciun, găsită moartă la marginea oraşului Slobozia
Zeci de poliţişti, jandarmi şi câini de urmărire sunt în alertă după ce o femeie a găsit un picior de om la marginea oraşului Slobozia. Pe un câmp din apropiere, anchetatorii au descoperit şi restul corpului. Primele date arată că este vorba despre o femeie. Poliţiştii încearcă acum să afle dacă au de-a face cu o crimă abil mascată.
Cineva care îşi plimba câinele a văzut piciorul în apropierea unei case de la periferie. Anunţul a declanşat o operaţiune de proporţii. 40 de poliţişti şi jandarmi au făcut verificări pe o suprafaţă de 122 de hectare. La căutări au participat şi 2 câini specializaţi în depistarea cadavrelor.
A dispărut înainte de Crăciun
Poliţiştii au înălţat inclusiv o dronă cu o cameră de termoviziune pentru a acoperi zone greu accesibile. Într-un final, au găsit restul corpului - spun că este vorba despre o pensionară, care a dispărut de acasă anul trecut înainte de Crăciun.
Femeia de 75 de ani locuia cu chirie într-un bloc. Trupul ei a fost găsit la o distanţă de 2,5 kilometri într-un cartier de la marginea municipiului Slobozia.
"Era o femeie foarte liniştită, vorbea foarte frumos cu vecinii. Singurică era, să ştiţi. Cred că a stat un an", spune o vecină.
"Au fost descoperite mai multe părţi ale unui cadavru, au fost preluate şi transportate la Serviciul de Medicină Legală Ialomiţă, în vederea efectuării unei expertize", a declarat Ludmila Dascălu, purtător de cuvânt IPJ Ialomița.
Posibil și crimă mascată
Anchetatorii nu exclud o posibilă crimă mascată.
"Nu avea pe nimeni. Era ea puţin bolnavă, vorbea, venea un om la ea tot timpul, de pe partea cealaltă, la blocul celălalt. S-a luat şi băiatul meu de el într-o zi, că mereu venea la ea. Nu ştiu ce făcea", a declarat o vecină a bătrânei.
În zona în care a fost găsit cadavrul femeii nu sunt camere de supraveghere, ceea ce face şi mai dificilă elucidarea misterului.
