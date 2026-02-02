Zeci de poliţişti, jandarmi şi câini de urmărire sunt în alertă după ce o femeie a găsit un picior de om la marginea oraşului Slobozia. Pe un câmp din apropiere, anchetatorii au descoperit şi restul corpului. Primele date arată că este vorba despre o femeie. Poliţiştii încearcă acum să afle dacă au de-a face cu o crimă abil mascată.

Cineva care îşi plimba câinele a văzut piciorul în apropierea unei case de la periferie. Anunţul a declanşat o operaţiune de proporţii. 40 de poliţişti şi jandarmi au făcut verificări pe o suprafaţă de 122 de hectare. La căutări au participat şi 2 câini specializaţi în depistarea cadavrelor.

A dispărut înainte de Crăciun

Poliţiştii au înălţat inclusiv o dronă cu o cameră de termoviziune pentru a acoperi zone greu accesibile. Într-un final, au găsit restul corpului - spun că este vorba despre o pensionară, care a dispărut de acasă anul trecut înainte de Crăciun.

Articolul continuă după reclamă

Femeia de 75 de ani locuia cu chirie într-un bloc. Trupul ei a fost găsit la o distanţă de 2,5 kilometri într-un cartier de la marginea municipiului Slobozia.

"Era o femeie foarte liniştită, vorbea foarte frumos cu vecinii. Singurică era, să ştiţi. Cred că a stat un an", spune o vecină.

"Au fost descoperite mai multe părţi ale unui cadavru, au fost preluate şi transportate la Serviciul de Medicină Legală Ialomiţă, în vederea efectuării unei expertize", a declarat Ludmila Dascălu, purtător de cuvânt IPJ Ialomița.

Posibil și crimă mascată

Anchetatorii nu exclud o posibilă crimă mascată.

"Nu avea pe nimeni. Era ea puţin bolnavă, vorbea, venea un om la ea tot timpul, de pe partea cealaltă, la blocul celălalt. S-a luat şi băiatul meu de el într-o zi, că mereu venea la ea. Nu ştiu ce făcea", a declarat o vecină a bătrânei.

În zona în care a fost găsit cadavrul femeii nu sunt camere de supraveghere, ceea ce face şi mai dificilă elucidarea misterului.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰