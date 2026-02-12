La aproape şase luni după ce un copil a murit electrocutat pe spaţiul verde în centrul oraşului, s-au făcut noi percheziţii la Vaslui. Poliţiştii au căutat probe în birourile Direcției Gospodărire Urbană din cadrul Primăriei. Vă reamintesc, în septembrie anul trecut, a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă după ce un copil de 1 an și 5 luni a murit pentru că a atins un spot luminos aflat într-un spațiu verde.

Anchetatorii continuă cercetările în cazul dosarului penal ce a fost deschis toamna anului trecut, iar acum cel mai probabil vor să afle în responsabilitatea cui se afla întreţinerea acelui spaţiu verde, dar şi iluminatul respectiv, acele spoturi luminoase ce aflau pe domeniul public.

Se caută un responsabil

Astfel, la primele ore ale zilei, procurorii au mers la Primăria Vaslui, au solicitat mai multe documente de la diferite compartimente ale instituţiei şi le-au ridicat. Urmează ca acestea să fie analizate în perioada următoare.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Totul s-a întâmplat anul trecut, la începutul lunii septembrie, atunci când un copil în vârstă de un an şi 5 luni a murit electrocutat, după ce ar fi călcat pe o lampă de iluminat ce era amplasată într-o zonă cu gaz.

