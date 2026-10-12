Preţul locuinţelor din România a explodat. Cea mai mare creştere dintre ţările europene analizate

Preţurile locuinţelor din România au crescut cu 14,4% în 2025, comparativ cu anul precedent, cea mai mare majorare dintre ţările europene analizate, preţul mediu ajungând la 1.917 euro pe metru pătrat, relevă studiul Deloitte Property Index 2026.

Conform sursei citate, România se menţine pe locul al patrulea în topul ţărilor europene cu cele mai ieftine locuinţe, după Turcia, Serbia şi Albania.

Studiul a fost realizat pe baza datelor din principalele oraşe din 25 de ţări, dintre care 20 din Uniunea Europeană.

Ţara cu cele mai scumpe locuinţe este Luxemburg, cu o medie de 9.160 de euro/mp în 2025, în creştere cu 4,6% faţă de anul anterior, susţin autorii studiului.

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Potrivit sursei citate, preţurile locuinţelor au crescut în majoritatea ţărilor europene analizate.

"Per ansamblu, 19 din cele 22 de ţări pentru care există date la nivel naţional au înregistrat creşteri ale preţurilor medii pentru locuinţe, cele mai importante fiind în România (+14,4%), Croaţia (+14,3%), Slovacia (+12,5%) şi Ungaria (+10,9%), iar scăderi notabile au fost consemnate în Turcia (-9%) şi Serbia (-2,5%). Dintre ţările membre UE analizate în studiu, preţuri ridicate se înregistrează şi în Cehia (5.412 euro/mp), Germania (5.200 de euro/mp), Austria (5.199 de euro/mp) şi Olanda (5.186 de euro/mp) în timp ce sub 2.000 de euro/mp întâlnim în Turcia (864 euro/mp), Serbia (1.706 euro/mp), Albania (1.720 de euro/mp), România (1.917 euro/mp) şi Grecia (1.931 de euro/mp), cu menţiunea că pentru Danemarca, Bulgaria şi Irlanda nu există date privind media naţională", se menţionează în comunicat.

În România, creşterea preţurilor a fost influenţată în principal de oferta limitată de locuinţe, potrivit reprezentanţilor Deloitte.

"Rezultatele studiului din acest an evidenţiază o piaţă rezidenţială europeană fragmentată, diferenţele dintre pieţele naţionale fiind date de importanţa factorilor locali, inclusiv a politicilor din domeniul locuirii, a tendinţelor demografice, a constrângerilor de ofertă şi a condiţiilor macroeconomice generale. În România, creşterea preţurilor a fost determinată, în principal, de constrângerile de pe partea ofertei de locuinţe, generate de blocajele din procesele de autorizare, de restricţiile de reglementare (inclusiv modificarea legislaţiei care limitează destinaţia sumelor încasate în avans de la cumpărătorii viitori) şi de creşterea costurilor de dezvoltare", a declarat Irina Dimitriu, partener Reff & Asociaţii | Deloitte Legal, lider al serviciilor de consultanţă pentru sectorul imobiliar în cadrul Deloitte România, citat în comunicat.

La nivelul oraşelor europene, Munchen a depăşit Luxemburg în clasamentul celor mai mari preţuri, cu o medie de 11.200 de euro/mp, faţă de 10.567 de euro/mp în Luxemburg. Pe locurile următoare se situează Amsterdam, cu 8.650 de euro/mp, şi Barcelona, cu 8.037 de euro/mp.

În România, cele mai scumpe locuinţe sunt în Cluj-Napoca, unde preţul mediu a ajuns la 3.137 de euro/mp, în creştere cu 13,2% faţă de anul anterior, urmat de Braşov, cu 2.156 de euro/mp (+13,6%), şi Bucureşti, cu 2.026 de euro/mp (+15,3%).

În ceea ce priveşte chiriile, Bucureştiul ocupă primul loc la nivel naţional, cu o medie lunară de 11,2 euro/mp, urmat de Cluj-Napoca (10,3 euro/mp) şi Braşov (9,3 euro/mp).

Referitor la evoluţia pieţei rezidenţiale, reprezentanţii Deloitte estimează că preţurile ar putea continua să crească.

"Din perspectiva tranzacţiilor, anul 2025 a fost unul atipic, cu o activitate mai intensă în prima parte a anului, înainte de intrarea în vigoare a cotei modificate de TVA pentru locuinţele noi, şi cu scădere accentuată în ultimele trei luni ale anului, când vânzările de locuinţe s-au redus cu 10% faţă de perioada similară din 2024. Însă, în pofida reducerii volumului de tranzacţii, preţul mediu pe metru pătrat a continuat să crească pe întreaga perioadă analizată. Iar acest trend ar putea continua, chiar dacă într-un ritm mai temperat, în condiţiile în care oferta rămâne limitată în marile oraşe", a declarat Marius Vasilescu, partener, Consultanţă Financiară, Deloitte România.

Ediţia a 15-a a studiului Deloitte Property Index analizează evoluţia pieţei imobiliare rezidenţiale în anul 2025, în 25 de ţări şi 71 de oraşe. Toate preţurile incluse în analiză sunt convertite în euro, pentru a permite compararea rezultatelor.