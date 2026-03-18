O influenceriţă din domeniul fashion a fost găsită moartă în casă

Aysegul Eraslan, o influenceriţă turcă în domeniul modei, a fost găsită moartă la vârsta de 27 de ani în casa sa din Kagıthane, Turcia, vineri.

de Redactia Observator

la 18.03.2026 , 06:56
Eraslan a fost găsită de rudele sale, care au sunat la autorități când aceasta nu a mai răspuns la telefon, au relatat publicațiile turcești Sözcü și Cumhuriyet.

Medicii ajunşi la domiciliul lui Eraslan au declarat-o decedată.

După ce un procuror a examinat locul faptei, potrivit publicației, trupul ei a fost transportat pentru investigaţii medico-legale.

Informațiile furnizate de Biroul de Securitate Publică din Kağıthane au indicat că Eraslan se întorsese acasă, pe 11 martie, în urma unei vizite în Egipt.

Eraslan a devenit cunoscută în lumea modei în cadrul concursului İște Benim Stilim.

Eraslan avea peste 361.000 de urmăritori pe contul ei de Instagram, unde se identifica drept creatoare de modă.

