Sting revine în România! Legenda muzicii rock ajunge în vară la festivalul din Cluj-Napoca, care a pus România pe harta muzicii internaţionale.

Evenimentul promite și alte nume mari din muzica internațională, într-un maraton de patru zile.

Artistul britanic este unul dintre cele mai influente şi respectate nume din istoria muzicii moderne şi va veni la Cluj-Napoca la începutul lunii august pentru a doua oară.

Cu o carieră care se întinde pe parcursul a peste 40 de ani, Sting a redefinit constant graniţele dintre genuri, are un repertoriu care treaverseaza rock, pop, jazz şi muzică simfonică.

A devenit cunoscut la nivel internaţional în calitate de lider al trupei The Police, una dintre cele mai cunoscute trupe ale anilor 80. După succesul global al trupei, artistul şi-a construit o carieră solo, solidă şi constantă care i-a consolidat statutul de referinţă în industria muzicală.

De-a lungul carierei sale, Sting a vândut peste 100 de milioane de albume la nivel mondial şi a câştigat 17 premii Grammy, una dintre cele mai importante recunoaşteri ale industriei muzicale. Încă nu se ştie în care dintre cele 4 zile de festival va urca britanicul pe scena principală, dar oricum sunt preţuri speciale pentru abonamente pentru toate serile.

Un abonament general începe de la 864 de lei, iar unul VIP 1800 de lei. Pentru anul acesta au mai fost confirmaţi artişti precum: Lewis Capaldi, Martin Garrix, Lost Frequencies, Steve Aoki sau Afrojack.

