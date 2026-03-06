Antena Meniu Search
Momente de panică, azi noapte, în Capitală.

de Alexandru Badea

la 06.03.2026 , 08:14
O maşină în care se afla un bărbat a luat foc în mers şi a ars complet. Şoferul a observat că de sub capotă iese fum, a oprit imediat autoturismul şi aşa a reuşit să îşi salveze viaţa. Chiar dacă pompierii au intervenit imediat, vehiculul s-a făcut un morman de fiare.

Cauza probabilă a izbucnirii focului ar fi fost un scurtcircuit electric.

Alexandru Badea
masina bucuresti incendiu
