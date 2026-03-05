Abuz, umilinţe şi nedreptăţi crunte la o şcoală pentru copii cu nevoi speciale din Capitală. E locul în care cei mici ar fi trebuit să se simtă în siguranță, iar educatoarele să-i protejeze. În schimb, au fost filmate în timp ce predau lecţia terorii, ţipă la ei şi îi smucesc. Strigătele celor mici se petreceau între zidurile unei școli despre care se spune că e cea mai bună. Părinții cer acum dreptate. Au depus deja mai multe plângeri la poliţie şi au sesizat Protecţia Copilului. Poliția a deschis un dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului şi purtare abuzivă.

"Pune capul jos şi culcă-te BEEEP! (SE AUD LOVITURI) Taci! Te ia mama lui proces verbal acuma!"

"Treci! Treci şi culcă-te! Nu stau dracului să car copii. Culcă-te! Întoarce-te, scârbo! Stai în fund!"

Sunt înregistrări tulburătoare, greu de ascultat. Umilinţele se petrec la o şcoală pentru copii cu nevoi speciale din Capitală. La ora de somn, cei mici sunt hărţuiţi, bătuţi şi înjuraţi.

"Ce faci, fată? Ia pune mâna şi te culcă! Ce te fâţâi atât? Vezi că vin şi la tine. Pune mâna şi te culcă, nesimţito! Vezi că te iau de moţ şi pe tine! Închide ochii şi culcă-te!"

Copiii care nu ascultau ar fi fost sedați

Iar cine îndrăzneşte să iasă din cuvântul lor, e sedat.

"Doamne, m-a înnebunit efectiv! De când l-a băgat pe uşă, până l-a luat la ora 3 aşa a ţinut-o continuu: ââââ, ââââ."

Ororile au fost descoperite de părinţii unei fetiţe care suferă de ADHD non-verbal şi învaţă aici de 6 luni.

"Fetiţa este grupa mare şi învaţă aici la Şcoala Specială Sfântul Nicolae din Sectorul 4 al Capitalei. Primele semne de întrebare ale părinţilor au apărut acum câteva săptămâni atunci când fetiţa de doar 7 ani a avut modificări clare de comportament", transmite Andreea Milea, reporter Observator.

Părinții au descoperit abuzurile cu ajutorul unei înregistrări

"A început să se lovească singură, să îşi pună mâinile în cap, să se tragă de păr şi am decis să punem un dispozitiv de înregistrare în buzunar", a povestit tatăl fetiţei.

La finalul zilei, cele mai rele scenarii erau confirmate.

"O loveşte în cap, loveşte şi alt copil şi spun că le dor mâinile la cât de tare au dat în ei. Ele (n.r. învăţătoarele) erau toate 3 grămadă şi una nu a zis: nu mai da în copii, nu mai da în copilul ăla", a spus mama fetiţei de 7 ani.

"E foarte dureros ca părinte să auzi că copilul tău e lovit și bruscat și înjurat... nu știu. Să-l aduci la scoală să încerci să-l integrezi si să-ţi fie abuzat fizic, psihic si verbal aşa ceva eu nu pot să accept", a mai spus un tată.

Confruntate cu dovezile...

Părinții au depus plângeri la poliție și la Protecția Copilului

Reporter: Cum a reacţionat directoarea când a ascultat înregistrările?

Tatăl unei victime: M-au luat aşa mai pe ocoliş, haideţi să nu mergem mai departe deocamdată.

Doar că mai mulţi părinţi au mers mai departe. Au depus plângeri la poliţie şi au sesizat Protectia Copilului Sectorului 4. Băiatul de 7 ani al Iuliei este îngrijit de aceleaşi educatoare.

"Şi Geo a fost agresat. Când l-am luat după-amiaza era foarte speriat, în maşină se ferea de orice gest de-al meu, și dacă luam mâna de pe volan tremura, am încercat să-l calmez, i-am luat mânuţele şi le-am pupat. Am ajuns acasă şi-mi spunea întruna să nu îl trag de păr, Geo non-stop zicea "nu mă trage de păr", a declarat o altă mamă.

"Ei intră într-un regres iar toată munca psihologilor, părinţilor este într-un fel redusă de activitatea şi comportamentul cadrelor educaţionale", a explicat Madi Ghioca, avocat specializat în relaţia cu unităţile de învăţământ.

Anchete deschise de Protecția Copilului, Inspectoratul Școlar și Poliție

Cunoscută drept una dintre cele mai bune şcoli speciale din Bucureşti, mulţi părinţi atrag atenţia că aici copiii învață, de fapt, să se teamă.

"Parcă aici ne aflăm într-un lagăr, într-o chestie foarte închisă. Pare că e ceva de ascuns, părintele să stea undeva la poartă dacă ar fi posibil. Nu e ok să nu ştim ce fac aceşti copii timp de 8 ore", a susţinut o altă mamă.

Ieri, conducerea şcolii a organizat o întâlnire cu părinţii. Unii dintre ei ar fi fost ameninţaţi.

"Li se spunea părinţilor că dacă continuă să acuze vor trimite la fiecare în parte DGASPC-ul acasă", a mai precizat un părinte.

Însă, Protecţia Copilului a făcut azi verificări la şcoală. La fel şi inspectorii ISMB care au început o anchetă. Inclusiv poliţia a deschis dosar penal.

"Eu aştept rezultatul investigaţiilor.V-am spus ce am avut de spus, noi respectăm nişte regulamente", a afirmat directoarea şcolii.

Un scandal similar a izbucnit și în trecut la aceeași școală

Nu este prima oară când cei mai vulnerabili dintre noi ajung să fie răniţi la şcoala specială sfântul Nicolae din Sectorul 4. În martie 2017, instituţia a fost implicată în alt scandal.

"De înjurat, nu trebuie să-i înjuri, dar poţi să-i cafteşti. Fiecare profesor face circ cu ei", a spus un angajat, surprins cu camera ascunsă.

Pe lângă violenţe, paznicul de la acea vreme a filmat momentul în care un profesor îi scoate pe elevi la plimbare legaţi cu funia: "Este un mijloc de a-i ajuta să meargă încolonați şi un mijloc de protecţie pentru ei".

Profesorul care apare în înregistrare şi-a dat demisia a doua zi, iar paznicul care a filmat totul a fost cercetat disciplinar şi mutat la alt liceu.

