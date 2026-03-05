O femeie, în vârstă de 58 de ani, a fost plasată sub controlului judiciar pentru 60 de zile, după ce, în urma unui conflict cu un polițist local, a dat cu maşina peste el. Incidentul a avut loc la sediul Evidenței Populației din Sectorul 5, după ce femeia a intrat într-o zonă unde accesul publicului nu era permis.

Conform anchetatorilor, polițistul local, în vârstă de 50 de ani, a încercat să o avertizeze că nu are voie să folosească acea intrare. Femeia s-a urcat în mașină și, în timp ce dădea cu spatele, l-ar fi acroșat la nivelul abdomenului.

Polițistul s-a poziționat apoi în fața autoturismului, iar femeia a pus din nou maşina în mişcare. În imagini se vede cum poliţistul rămâne cu piciorul blocat la roată.

"Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în jurul orei 10.00, pe fondul unui conflict spontan cu agentul de poliție locală, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, femeia ar fi acroșat cu autoturismul bărbatul, la nivelul abdomenului, în timpul efectuării manevrei de mers înapoi. Ulterior, când polițistul local s-ar fi poziționat în fața autoturismului, femeia ar fi pus în mișcare autovehiculul, iar în urma efectuării unui viraj i-ar fi prins unul dintre membrele inferioare, punându-l în imposibilitatea de a-l elibera", a transmis Poliţia Capitalei.

Bărbatul a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportat ulterior la spital pentru investigații suplimentare.

Femeia a fost prezentată procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, care a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru ultraj. În paralel, sunt efectuate verificări într-un dosar privind purtare abuzivă, după ce femeia a susținut că polițistul ar fi avut un comportament necorespunzător față de ea.

