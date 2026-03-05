Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Momentul în care o femeie lovește cu mașina un polițist, după un conflict

O femeie, în vârstă de 58 de ani, a fost plasată sub controlului judiciar pentru 60 de zile, după ce, în urma unui conflict cu un polițist local, a dat cu maşina peste el. Incidentul a avut loc la sediul Evidenței Populației din Sectorul 5, după ce femeia a intrat într-o zonă unde accesul publicului nu era permis.

de Nicu Tatu

la 05.03.2026 , 13:03

Conform anchetatorilor, polițistul local, în vârstă de 50 de ani, a încercat să o avertizeze că nu are voie să folosească acea intrare. Femeia s-a urcat în mașină și, în timp ce dădea cu spatele, l-ar fi acroșat la nivelul abdomenului.

Polițistul s-a poziționat apoi în fața autoturismului, iar femeia a pus din nou maşina în mişcare. În imagini se vede cum poliţistul rămâne cu piciorul blocat la roată.

"Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în jurul orei 10.00, pe fondul unui conflict spontan cu agentul de poliție locală, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, femeia ar fi acroșat cu autoturismul bărbatul, la nivelul abdomenului, în timpul efectuării manevrei de mers înapoi. Ulterior, când polițistul local s-ar fi poziționat în fața autoturismului, femeia ar fi pus în mișcare autovehiculul, iar în urma efectuării unui viraj i-ar fi prins unul dintre membrele inferioare, punându-l în imposibilitatea de a-l elibera", a transmis Poliţia Capitalei.

Articolul continuă după reclamă

Bărbatul a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportat ulterior la spital pentru investigații suplimentare.

Femeia a fost prezentată procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, care a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru ultraj. În paralel, sunt efectuate verificări într-un dosar privind purtare abuzivă, după ce femeia a susținut că polițistul ar fi avut un comportament necorespunzător față de ea.

Nicu Tatu Like
politist lovit masina primarie
Înapoi la Homepage
Celebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război
Celebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
Filmare incitantă cu cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Cum a apărut Alisha Lehmann
Filmare incitantă cu cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Cum a apărut Alisha Lehmann
MApN anunță deplasări ale blindatelor "COBRA II" din București către mai multe zone din țară. Care este motivul
MApN anunță deplasări ale blindatelor "COBRA II" din București către mai multe zone din țară. Care este motivul
Momente cumplite pentru Daciana Sârbu! Fiica ei minoră a fost dată jos din autocarul care pleca spre Oman. Este blocată în zonă de conflict
Momente cumplite pentru Daciana Sârbu! Fiica ei minoră a fost dată jos din autocarul care pleca spre Oman. Este blocată în zonă de conflict
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu staţionarea de arme nucleare pe teritoriul României?
Observator » Evenimente » Momentul în care o femeie lovește cu mașina un polițist, după un conflict