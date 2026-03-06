Antena Meniu Search
Bărbatul care a lovit în anul 2022 un medic care era de gardă la Spitalul din Fetești a fost condamnat la închisoare. Este despre prima condamnare a unui pacient care lovește un medic în camera de gardă. Decizia Instanţei nu este însă una definitivă.

de Cristina Niță

la 06.03.2026 , 09:12

Bărbatul a fost condamnat la 2 ani și 5 luni de închisoare. În plus, agresorul este obligat să plătească 120.000 de lei drept daune materiale și morale medicului.

Decizia vine la aproape 4 ani de la incidentul care a șocat sistemul medical. Este vorba despre cazul Emiliei Constantache, medic la camera de urgență a spitalului din Fetești.

În 2022, doctorița a fost agresată fizic și verbal chiar în timpul serviciului. Femeia a ajuns în stare gravă la spitalul județean din Constanța cu fractură de piramidă nazală.

Agresorul venise la unitatea medicală din Fetești cu o fractură la picior. Potrivit anchetatorilor, acesta s-a enervat în momentul în care medicul i-a explicat că la acel moment unitatea sanitară nu putea efectua radiografii.

Însuțit de patru membri ai familiei care nu aveau voie să intre în spital, bărbatul a devenit violent și a lovit-o pe doctoriță sub privirile colegilor din camera de gardă.

Acum, instanța a decis condamnarea agresorului la pedepsa cu închisoarea. Decizie instanței nu este însă definitivă și poate fi atacată cu apel.

