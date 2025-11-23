Antena Meniu Search
Video "O nenorocire". Un bărbat din Botoşani, ucis de un adolescent de 17 ani. L-a abandonat într-o baltă de sânge

Un bărbat de 48 de ani din Botoşani a fost găsit într-o baltă de sânge, în această dimineaţă, la ferma unde lucra. A fost lovit cu o cazma de un coleg de 17 ani. Adolescentul, care suferă de tulburări psihice, a plecat de la locul crimei, ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat. A fost prins câteva ore mai târziu şi este acum în custodia poliţiei. 

de Clara Mihociu

la 23.11.2025 , 19:35

Poliţiştii încearcă acum să lămurească ce l-a făcut pe adolescent să-şi atace cu sălbăticie colegul. Şi victima şi agresorul lucrau la o fermă de vaci din localitatea Vorniceni din Botoşani. Surse apropiate de anchetă spun că cei doi ar fi băut peste noapte. De la alcool la scandal a mai fost doar un pas. Tânărul a folosit o cazma, iar lovitura la cap a fost mortală.

"În jurul orei 06:00 am fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat de 48 de ani din comuna Vorniceni a fost găsit decedat la o fermă din aceeaşi localitate", a declarat Delia Nenișcu, purtător de cuvânt IPJ Botoșani.

Criminal la 17 ani 

După ce l-a lovit pe bărbat, tânărul de 17 ani a plecat de la fermă. Abia după ce proprietarul de aici a anunţat la 112 ce s-a întâmplat, a fost căutat şi adolescentul. A fost găsit câteva ore mai târziu undeva în localitate.

Victima nu avea familie şi locuia la ferma la care şi-a găsit sfârşitul.

"Avea bază în el, era om de casă, avea bază, nu fura. O nenorocire. Păcat de băiatul acela că l-a omorât". "Mortul, da. Un băiat de treabă şi proprietarul fermei foarte cumsecade. Dar eu ştiu ce o fi fost între dânşii?" "Am auzit că s-a întâmplat o altercaţie acolo şi atât", spune oamenii.

Adolescentul de 17 ani este cunoscut cu probleme psihice. "Acesta a fost preluat de către poliţişti, iar în acest moment se află în custodia noastră", a declarat Delia Nenișcu, purtător de cuvânt IPJ Botoșani. 

Cazul a fost preluat de procurorii Tribunalului Botoșani care au deschis un dosar penal de omor.

