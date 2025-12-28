De sărbători, craiovenii și turiștii care ajung în Bănie au o nouă atracție. În Parcul Nicolae Romanescu a fost deschisă o zonă specială dedicată iubitorilor de animale, unde vizitatorii pot hrăni ponei, căprioare, alpaca și capre pitice. Cei mai încântați de noua atracție au fost, fără îndoială, copiii.

Craiova dă lovitura iar. După Târgul de Crăciun care a fost desemnat cel mai frumos din Europa, municipalitatea a venit cu o altă idee inedită. Pe un teren nefolosit din Parcul Romanescu a fost amenajat un țarc generos, gândit pentru a reproduce cât mai bine habitatul animalelor.

"Chiar lipsea asta Craiovei şi să sperăm că o să se extindă cât mai mult. Animalele sunt foarte ataşate de copii şi cred că asta a fost ţinta acestui proiect", a spus o vizitatoare.

Iar bucuria vizitatorilor este cea mai mare răsplată. În mod evident, cei mai entuziasmați au fost copiii, care au petrecut minute îndelungate lângă țarc, captivați de prezența animalelor și dornici să le ofere hrană sau să le observe comportamentul într-un cadru natural.

8 alpaca, 20 de căprioare, 6 capre pitice și 4 ponei au devenit rapid atracția principală a parcului, mai ales acum în perioada sărbătorilor.

"Important este ca vizitatorii să respecte câteva norme, în special să se păstreze liniştea, să nu alergăm după animale pentru că se sperie şi la un moment dat nu vor mai veni la copii, să nu se intre cu peturi, materiale plastice", a declarat Cristian Grigore, directorul spaţiului.

Vizitatorii pot hrăni animalele cu biscuiți special concepuți, incluși în prețul biletului, care este de 30 de lei pentru adulți și 10 lei pentru copii.

"Li se dă la fiecare persoană 100 g mâncare, să fie administrată animalelor. Este interzis a se da altfel de mâncare înafară de cea recomandată de noi", a afirmat Gheorghe Diaconeasa, coordonatorul activității de la Grădina Zoologică.

Zona va rămâne deschisă și după perioada sărbătorilor, iar pe viitor vor fi aduse noi specii de animale.

