A început Postul Paștelui, iar în multe zone din țară momentul este marcat prin tradiții păstrate cu grijă de sute de ani. Într-o localitate din Sibiu, începutul Postului Mare a fost vestit prin focuri aprinse pe dealuri, într-un ritual spectaculos care adună întreaga comunitate.

"Să se mărite cu toţi nebunii, mă. Cu un băiat din Sadu!" Aşa este întâmpinat Postul Paştelui de localnicii din comuna Sadu. Flăcăii satului au urcat sus pe dealuri şi au aprins "mătăuzele". Focul și lumina lor devin simboluri ale purificării, ale speranței și ale continuității.

"Este un obicei care dăinuie în toate scrierile nostre istorice găsim acest eveniment care a avut tot felul de tranziţii. Noi ne-am întors de la aprinderea cauciucurilor şi a torţelor din cauciuc la mătăuzele ecologice să zicem aşa din textile", a declarat Valentin Ivan, primar Sadu.

Obiceiul are multiple sem­nificaţii şi marchează începu­tul postului, sfârşitul perioa­dei în care se puteau face nunţi, şi apropierea primă­verii. "La mătăuze...gândiţi-vă că acum am 73 de ani. Dacă îmi amintesc de acum 65 de ani când eram copil în fiecare an. Când eram noi mai mici ne adunam înainte cu o săptămână, două pe dealuri pe aici".

După aprinderea focurilor, localnicii s-au strâns laolaltă, au povestit şi s-au rugat împreună.

