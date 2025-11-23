O nouă companie aeriană low-cost pe piaţa din România. Când are loc primul zbor

O nouă companie aeriană low-cost intră pe piaţa din România. Primele zboruri sunt programate pentru vara anului viitor.

Potrivit Boarding Pass, AJet va avea primul zbor spre şi dinspre România în iunie 2026, pe ruta Bodrum–București. Biletele au fost deja puse la dispoziţie şi pot fi rezervate încă de acum. Pentru început, AJet va opera un singur zbor pe săptămână. AJet, cunoscută până în 2024 ca AnadoluJet, este o entitate independentă, dar operează sub umbrela gigantului Turkish Airlines.

Cine e AJet

În fapt, AnadoluJet a fost numele sub care Turkish Airlines opera zborurile din interiorul Turciei. Redenumită AJet, compania a început să efectueze zboruri internaţionale şi s-a desprins ca firmă separată de Turkish Airlines având acum atât zboruri interne în Turcia, cât şi curse internaţionale în Europa, Orientul Mijlociu şi Asia Centrală.

Flota AJet numără 86 de aeronave, dar compania vrea ca în următorii 10 ani să aibă cel puţin 200 de aeronave cu care să acopere 42 de rute interne şi 80 de zboruri internaţionale. Zborurile AJet din România se vor efectua doar de pe Otopeni, iar pentru început vor fi folosite doar aeronave Boeing 737 MAX 8.

Pe de altă parte, Turkish Airlines, compania mamă a AJet, e prezentă în România încă din 1993. Turkish Airlines este un gigant al industriei de aviaţie, fiind numărul 1 în topul preferinţelor atunci când vine vorba despre zboruri internaţionale şi locul 2 mondial ca număr de oraşe în care operează. Operatorul de stat turc are rute către 131 de ţări şi 352 de destinaţii de pe întreg mapamondul.

