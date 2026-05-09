Mesajul pe care tocmai l-ați primit, chipurile, de la Ghișeul.ro nu este o amendă pe care trebuie să o plătiţi urgent, ci încă o tentativă de înşelătorie online. Înainte să scoateţi cardul, verificaţi cu atenţie cum este scris textul, dacă nu vreţi să deveniţi sponsorul unui hacker din India. Mii de astfel de mesaje ne sunt transmise zilnic, prin diferite canale de comunicare. Un click în grabă pe un link necunoscut şi contul ne poate rămâne gol în câteva secunde.

Un SMS în numele Ghişeul.ro te anunță că trebuie să plătești urgent o amendă de circulaţie, dacă nu vrei... să rămâi fără maşină. Sună oficial, sună urgent, dar nu este decât o înşelătorie. Mai mulţi şoferi din Galaţi au primit astfel de mesaje în ultimele zile.

"Era cu număr de India trimis. Nu spunea ce, maşina numărul", a spus un bărbat.

A fost un detaliu cel care l-a ferit şi pe Nicu să nu devină o victimă a escrocilor digitali. Autoritatea fictivă îl soma pentru maşina greşită.

Nicu: Pur şi simplu m-au sunat şi bineinţeles că m-am prins de idee şi l-am întrebat: dar ce maşină? Pai aveţi un BMW. Nu am domne BMW, vedeţi-vă de treaba.

Reporter: V-a zis atunci şi ce sumă aveţi de plată?

Nicu: Mi-a zis şi suma, era peste 2000 de lei. Mult.

Din păcate, nu toţi suntem la fel de vigilenţi, mai ales că escrocii se pricep de minune să ne inducă sentimente de panică şi de urgenţă. Graba şi neatenţia noastră sunt cei mai buni aliaţi ai hoţilor digitali.

Ce spun oamenii despre SMS-urile false cu amenzi urgente

"În primul rând nu trebuie să dai curs și te asiguri că este reală informația pe care o primești. Suntem destul de naivi să credem tot felul de informații, telefoanele pe care le primim și cu atâta ușurință să dăm bani celor care solicita". "Sunt atâtea atenționări și din partea băncilor și din parte a altor instituții prin care... specifică că ei nu dau astfel de mesaje", au spus oamenii.

Chiar şi aşa numărul victimelor rămâne ridicat, în special în rândul persoanelor mai puțin familiarizate cu capcanele care se pot ascunde în spatele unui link fraudulos.

Platforma online ghișeul.ro nu trimite notificări de amenzi. Link-ul din acel mesaj nu aparține unei instituții publice din România, iar textul pare să fie tradus sau formulat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Specialiştii atrag atenţia că orice mesaj care vine de pe un număr ce nu pare a fi al unei instituţii din România, care, pe deasupra, are un text de calitate îndoielnică şi care îţi mai dă şi o limită de timp este, mai mult ca sigur, o înșelătorie. Recomandarea este ca SMS-ul să fie şters, iar numărul blocat şi raportat la Poliţie.

