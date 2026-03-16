Video O nouă metodă de înşelătorie face victime printre români. Totul se întâmplă în spaţii publice

Mare atenție cui îi oferiți ajutorul! O nouă metodă de înșelătorie a început să facă victime printre români. Sub pretextul că "nu știu cum să folosească" telefonul mobil, infractorii se folosesc de vocea sau chiar chipul "binefăcătorilor" pentru a le fura identitatea.

de Clara Mihociu

la 16.03.2026 , 08:08

Aceştia abordează persoanele în zone destul de aglomerate, cum ar fi în apropierea pieţelor, în staţiile de autobuz, în parcări sau zone comerciale.

Spun că au probleme în folosirea telefonului mobil, fie nu pot deschide un mesaj, fie nu îşi pot folosi anumite aplicaţii de pe telefon şi solicită în acel moment ajutorul trecătorilor. Dacă li se oferă acest ajutor, este foarte posibil ca pe respectivul telefon să fie deja activate diferite funcţii de înregistrare a vocii, preluarea amprentei, sau chiar de înregistrare a imaginii feţei. Apoi, aceste date, odată colectate, sunt folosite pentru fraude sau chiar pentru furt de identitate.

Acum, poliţiştii ne îndeamnă să fim mai prudenţi când vrem să ajutăm pe cineva, să fim atenţi la persoana care ne cere ajutorul, să nu folosim dispozitivele altor persoane, pentru a nu ajunge să fim noi victimele unor infracţiuni.

