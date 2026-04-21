Perlele tezaurului s-au întors acasă! Coiful de la Coţofeneşti şi două dintre cele trei brăţări dacice furate anul trecut dintr-un muzeu din Olanda au fost aduse în ţară în urmă cu puţin timp. Un avion special, pus la dispoziţie de guvernul olandez, a transportat comoara, preluată de la aeroportul Otopeni de o unitate specială a Jandarmeriei.

Coiful de la Coţofeneşti şi cele două brăţări dacice s-au întors în ţară la două săptămâni după ce hoţii care au spart muzeul din Drents au predat anchetatorilor olandezi piesele de tezaur, în schimbul unui pedepse mai blânde. Comoara dacică a fost adusă de olandezi în condiţii de strică securitate şi ferită de ochii curioşilor. "Suntem cu toţii martorii unui moment de mare bucurie şi anume revenirea acasa a Coifului de la Cotofenesti si a doua din bratarile dacice. Vă aşteptăm pe toţi la Muezul Naţional de istorie unde vom face ceea ce în termeni tehnici se numeşte unboxing", a declarat Andras Istvan Demeter, ministrul Culturii.

Coiful de la Coţofeneşti şi cele două brăţări dacice vor putea fi admirate din nou, de mâine, la Muzeul Naţional de Istorie din Bucureşti

20 de jandarmi cu echipament şi arme antitero au preluat tezaurul de la aeroport. O escortă formată din cinci maşini l-au dus dus sub pază până la muzeul naţional de istorie. Înainte să plece în cursa specială, maşina care a preluat tezaurul a fost verificată centimetru cu centimetru. Ca să nu aibă emoţii, jandarmii au făcut dimineaţă repetiţie generală. Transportul coifului de la Coţofeneşti şi al brăţărilor dacice este una dintre cele mai importante misiuni de escortă din ultimii ani, din România. Artefactele sunt transportate cu această maşină blindată sub paza strică a jandarmeriei, de la Aeroport, până la Muzeul Naţional de Istorie, pe un traseu ştiut doar de comandantul misiunii.

Articolul continuă după reclamă

"Jandarmeria are expertiză în acest sens. Vă reamintesc că, în 2004, a asigurat paza operelor lui Constantin Brâncuși, în valoare de peste 500 de milioane de euro", a declarat Marius Militaru, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei. Coiful de la Coţofeneşti şi cele două brăţări dacice vor putea fi admirate din nou, de mâine, la Muzeul Naţional de Istorie din Bucureşti. Vor trece apoi printr-o restaurare atentă, după care vor fi expuse în mai multe muzee din toată ţara. Transportul va fi făcut tot sub escorta Jandarmeriei.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că Ilie Bolojan va rămâne premierul României? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰