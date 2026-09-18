Bucureştiul are parcări cu preţuri de New York. Spaţiile private din buricul târgului vor zeci de lei pe oră. Un plin la maşină pentru o zi de parcare. Şoferii se plâng de tarifele exorbitante, dar mulţi ajung, totuşi, să le achite. Pentru că nu găsesc locuri libere în parcările publice ale primăriei, iar amenzile sunt duble.

"E scump domnişoară, nici nu parchez. Parcă suntem în New York!! Dă-o dracului de treabă. Nu suntem în New York, sau în Franţa sau pe Champs Elisee.", spune un şofer.

Suntem în centrul Bucureştiului, unde preţul parcărilor private le ridică şoferilor tensiunea. La mai puţin de 200 de metri de Piaţa Victoriei, pe strada Buzeşti, găsim preţuri care te pot face să îţi doreşti să fi venit cu metroul.

15 lei pentru un sfert de oră, asta însemană un leu pe minut. Este taxa din această parcare privată din Sectorul 1 al Capitalei. Culmea este că e pe jumătate plină, constant, asta înseamnă în jur de 70 de şoferi iar la un calcul simplu, la un sfert de oră, cei de aici încasează mai bine de o mie de lei.

Articolul continuă după reclamă

Şi dacă tariful pe o oră e cât primul kilogram de roşii făcute în solar primăvara, abonamentele pe zi ajung una-două mai scumpe decât un plin de carburant.

Şi dacă aţi crede că abonamentele sunt mai avantaşoase, nu sunt. O zi costă 240 de lei, două zile, 360 de lei şi 3 zile aproape 500 de lei.

"Cui îi convine să dea 240 de lei sau 300 de lei pe zi?!", spune un şofer.

Unii n-au de ales.

Şofer: Am căutat o parcare, nu am găsit. 15 lei, 15 minute? Ăăăă, cred că e mult faţă de preţul parcării publice. E mult 60 de lei vs 5 lei.

Reporter: V-aţi lăsa vreodată maşina aici?

Şofer: Nu. Atâta timp cât pot să o las în parcarea publică a oraşului.

Manole lucrează în zonă de aproape 20 de ani. Ştie prea bine cum au evoluat preţurile.

Manole: Era 3 lei ora.

Reporter: În ce an?

Manole: 2009. 3 lei ora am început. 3 lei, 4 lei, 6 lei, 8 lei, 12 lei, 18 lei, 24 lei, 36 lei, 40, 60. Şi poate la anul, 80 de lei.

În ciuda preţurilor exorbitante, Manole spune că parcarea este mai mereu pe jumătate plină. Din cauză că şoferii nu găsesc locuri libere în parcările Primăriei.

Reporter: Şi plătesc oamenii?

Manole: N-au încotro. Păi dacă strada se ocupă. Pe Buzeşti n-ai voie să opreşti. Şi atunci singura variantă aici în zonă e asta, nu? Da.

Reporter: Cam scump.

Manole: Este! La fiecare început de 15 minute se face taxarea. 15 minute şi o secundă, 30 de lei. 30 de minute şi un pic, 45 şi aşa mai departe. N-aş parca aici. Sincer! Să stau vreo trei, patru ore ce fac?

Iar cazul nu e singular. O altă parcare privată din faţa Ateneului Român practică tarife aproape la fel de mari.

Oră de parcare pe timp de zi costă 12 lei iar noaptea, 8 lei. Aboamentul pentru o zi, 100 de lei, 800 lei o saptamana si 2.600 de lei pentru o lună. Şi aici este aproape plin.

"Trebuie să fie mai scump. În europa la latvia, la estonia face cam 20 de euro, 10 euro pentru o oră, la centru. Eu zic trebuie să fie mai scump. Să vină cu metroul sau autobuzul, atunci nu mai avem trafic.", adaugă un alt şofer.

Municipalitatea vrea să construiască noi locuri de parcare în subteran.

Primăria Capitalei a identificat deja 9 locaţii şi a alocat deja 500.000 de lei pentru a începe proiectele.