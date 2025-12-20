Atenţie, începe sezonul petardelor care au rănit anul trecut, de sărbători, peste 80 de copii doar la Bucureşti. Poliţiştii au confiscat peste 35 de tone de materiale pirotehnice periculoase în ultimele luni. Ultimele două razii din judeţele Cluj şi Călăraşi au scos la iveală cantităţi uriaşe de articole ilegale: aproape patru tone. Una dintre capturi - în casa unui bărbat-rudă cu prefectul.

Poliţiştii au făcut capturi impresionante în ultimele 24 de ore. Surpriza a fost şi mai mare când agenţii au aflat cine este unul dintre suspecţi.

Perchezițiile au vizat mai multe adrese din județul Călărași. Una dintre ele este aceasta, unde locuiește un nepot de-al prefectului județului Călărași, Laurențiu State. Polițiștii au găsit la suspecți aproape doua tone de materiale pirotehnice, din toate clasele interzise de lege. Artificiile si petardele urmau sa fie vândute in piețele si târgurile din intreg județul.

Capturi impresionante de materiale pirotehnice

"Un bărbat ar fi achiziţionat o cantitate semnificativă de articole pirotehnice de pe piaţa neagră. Ulterior, le-ar fi comercializat către persoane neautorizate, inclusiv prin intermediul unor platforme de socializare și al firmelor de curierat. Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate este de aproape 50.000 de lei", a declarat Bianca Ghiveci, purtător de cuvânt IPJ Călăraşi.

Contactat de reporterii Observator, prefectul judeţului Călăraşi a explicat. "Nu am nicio treabă cu băiatul acesta. Din câte ştiu, este o rudă foarte îndepărtată cu mine. Cred că de ani de zile nu am avut comunicare", a declarat Laurențiu State, prefectul judeţului Călăraşi.

Confiscări de proporţii şi la Cluj-Napoca. O femeie de 65 de ani este cercetată penal după ce a vândut petarde unui polițist sub acoperire. Când i-au controlat locuinţa, agenţii au descoperit aproape două tone de artificii pirotehnice de mare risc.

Vânzarea, cumpărarea, transportul, depozitarea sau utilizarea neautorizată se pedepsesc cu amenzi contravenționale între 1.000 și 7.500 de lei.

