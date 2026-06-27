O persoană a dispărut în râul Someş. Căutări în desfășurare la Satu Mare

"Astăzi, 27 iunie 2026, echipajele Detaşamentului de Pompieri Satu Mare au fost solicitate să intervină în municipiul Satu Mare, în zona Podului Decebal, unde a fost semnalată prezenţa unei persoane înecate în albia râului Someş. Misiunea echipajelor operative constă în recuperarea persoanei din apă şi asigurarea măsurilor specifice de intervenţi", transmit, sâmbătă, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare.

La acţiunea de căutare participă un echipaj cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă un echipaj de primă intervenţie şi comandă de la Detaşamentul de Pompieri Satu Mare.

La faţa locului a fos trimis şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Satu Mare.

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Oficialii ISU Satu Mare precizează că instituţiile abilitate pentru a stabili împrejurările în care persoana a ajuns în apele râului vor desfăşura cercetările necesare pentru stabilirea identităţii persoanei căutate.