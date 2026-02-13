O petiţie care cere instituirea regimului de arie protejată în Pădurea Băneasa a strâns 19.000 de semnături

O petiţie adresată Ministerului Mediului şi Primăriei Capitalei, prin care se solicită instituirea regimului de arie naturală protejată în Pădurea Băneasa a fost semnată de peste 19.000 de persoane, scrie Agerpres.

Cererea, iniţiată de Asociaţia Parcul Natural Bucureşti în luna decembrie, este adresată şi Primăriei Sectorului 1, Primăriei Oraşului Voluntari, Primăriei Comunei Tunari şi Romsilva - Ocolul Silvic Ilfov. Într-o postare pe Facebook, asociaţia şi-a reiterat apelul pentru susţinerea acestui demers.

Semnatarii atrag atenţia că Pădurea Băneasa este "cea mai întinsă" zonă de natură primară din Bucureşti, una dintre "ultimele rămăşiţe" ale Codrilor Vlăsiei. Aceasta face parte, de asemenea, din Centura Verde a Capitalei.

"Sute de specii de animale, păsări, amfibieni şi insecte îşi au casă aici, dintre care 46 sunt protejate sau ameninţate cu dispariţia. Ciocănitoarea neagră, ciuful de pădure, şarpele de alun, tritonul cu creastă, fluturele zebră, liliacul de amurg, bursucul, veveriţa şi căprioara se refugiază sub coroanele stejarilor înalţi", se arată în document.

Bucureştiul, "unul dintre cele mai poluate" oraşe din Europa

Se menţionează că Bucureştiul este "unul dintre cele mai poluate" oraşe din Europa, iar România a fost deja condamnată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru aerul "toxic" din Capitală.

"Nivelurile de particule fine (PM10 şi PM2.5) depăşesc constant limitele legale, punând în pericol sănătatea locuitorilor. Potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică, bucureştenii ar putea trăi cu până la patru ani mai mult dacă s-ar respecta ţintele de reducere a poluării. Poluarea cauzează mii de decese premature şi costuri sociale de miliarde de euro anual", transmit iniţiatorii.

Pădurea Băneasa, supusă "abuzurilor repetate"

Asociaţia Parcul Natural Bucureşti atrage atenţia că Pădurea Băneasa este supusă "abuzurilor repetate". Construcţiile "au început să muşte" din marginile pădurii, apar "tot mai multe" şantiere, iar unul dintre drumurile forestiere a fost deschis traficului auto dinspre cartierul Greenfield, de la Consolight către Aleea Padina.

În lipsa măsurilor de protecţie, fragmentarea prin blocuri şi şosele suplimentare va conduce la distrugerea pădurii, avertizează semnatarii.

"Pierdem astfel singura mare pădure a Bucureştiului, unul dintre puţinele refugii în care te mai poţi bucura de linişte şi aer curat, în care poţi face sport sau o plimbare fără să auzi claxoane. Pierdem iremediabil o parte din identitatea istorică şi patrimoniul natural al Capitalei. (...) Dacă nu reuşim să o protejăm, fragmentarea cu blocuri şi şosele suplimentare va conduce la distrugerea Pădurii Băneasa. Asta fără a pune la socoteală efectele colaterale: creşterea poluării şi a nivelului de zgomot, afectarea vieţii sălbatice, degradarea funcţiilor pădurii pentru comunitate", se arată în document.

Ce reiese din raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului

Pe 10 februarie a fost dat publicităţii un raport al Corpului de Control al Ministerului Mediului, conform căruia prelungirea drumului forestier situat în Pădurea Băneasa a fost realizată fără documentaţia legală şi fără aprobări.

Ministerul a anunţat astfel finalizarea raportului Corpului de Control privind verificările efectuate la Direcţia Silvică Ilfov, în legătură cu contractul de peaj încheiat pentru accesul autovehiculelor pe drumuri forestiere din Pădurea Băneasa, în zona care face legătura cu cartierul Greenfield.

"Verificările efectuate în teren au confirmat existenţa fizică a tronsonului suprapus peste linia parcelară, precum şi montarea de bariere de acces auto la capetele drumului. De asemenea, au fost identificate construcţii şi amenajări realizate fără aprobări legale în alte unităţi amenajistice din zonă. S-a constatat că drumul este tranzitat periodic de autovehicule, deşi regimul juridic al drumurilor auto forestiere este cel de căi de transport tehnologic, de utilitate privată, închise circulaţiei publice, cu excepţiile strict prevăzute de lege", se mai arată într-un comunicat transmis de minister.

