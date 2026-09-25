Un șofer trebuie să plătească 1,3 milioane de euro după un accident, în Italia. Ce greşeală a făcut

Un șofer italian ar putea ajunge să plătească aproximativ 1,3 milioane de euro din propriul buzunar, după ce a provocat un accident mortal cu o mașină înmatriculată în Polonia, dar care nu avea asigurare. Biroul Polonez al Asigurătorilor Auto îi cere acum să returneze suma drept despăgubiri.

Biroul Polonez al Asigurătorilor Auto a început procedurile pentru recuperarea despăgubirilor plătite după un accident mortal produs în Italia, în care a fost implicată o mașină înmatriculată în Polonia, dar fără asigurare.

Ce este "practica italiană"

Cazul are legătură cu ceea ce presa poloneză numește "escrocheria napolitană" sau "practica italiană", mașini înmatriculate fictiv în Polonia, deși în realitate sunt folosite în mod obișnuit în alte țări.

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Mecanismul este deja cunoscut. Proprietarul mașinii o vinde oficial unei agenții din Polonia, iar după ce autoturismul este înmatriculat acolo, semnează un contract de închiriere pentru a continua să îl folosească. În schimb, plătește o taxă lunară sau anuală, care include mai multe costuri și care este semnificativ mai mică decât taxele auto și, mai ales în Napoli, decât costul asigurării, potrivit Fanpage.it.

La prima vedere, totul pare legal. În realitate însă, mai multe aspecte încalcă legea și au făcut deja obiectul unor anchete care s-au sfârşit inclusiv cu arestări.

Mașina nu este transportată fizic în Polonia pentru înmatriculare, ci sunt trimise doar documentele. În mod similar, inspecția tehnică poate să nu fie efectuată în realitate, ci doar certificată pe hârtie. De asemenea, polița de asigurare poate fi falsă, uneori chiar fără ca șoferul să știe, sau poate să nu mai fie reînnoită după primul an.

Acest sistem a profitat și de dificultățile de comunicare dintre autoritățile italiene și cele poloneze. Problema a fost însă redusă recent, după ce autoritățile au primit acces mai ușor la bazele de date relevante.

Când a avut loc accidentul

Accidentul în cauză a avut loc în 2025, în Italia, și a implicat un Fiat Panda din 2013. Mașina a lovit un biciclist, care și-a pierdut viața.

Interia, unul dintre cele mai importante surse de știri din Polonia, a relatat cazul și a citat drept sursă PBUK, Biroul Polonez al Asigurătorilor Auto.

În urma verificărilor s-a constatat că mașina nu avea asigurare. Din acest motiv, despăgubirile au fost plătite de PBUK, care ulterior a cerut recuperarea banilor de la șofer.

Suma totală se ridică la aproximativ 1,3 milioane de euro.

Acțiunea în justiție face parte dintr-un demers mai amplu al Biroului Polonez al Asigurătorilor Auto pentru recuperarea sumelor plătite în cazul accidentelor produse în străinătate de mașini înmatriculate în Polonia, dar neasigurate.

PBUK a transmis pentru Fanpage.it că aproximativ 500 de astfel de acțiuni au fost depuse în instanțele din Italia. Cazul Fiat Panda este cel mai costisitor dosar al biroului asigurărilor auto din Polonia.

Caz asemănător în România

Al doilea caz ca valoare s-a produs tot în Italia și a implicat un Audi A4 din 2003. Șoferul mașinii a tăiat calea unui motociclist, care a suferit răni grave.

Al treilea caz s-a produs în România, unde un Seat Leon cu numere de înmatriculare poloneze a provocat un accident frontal. Despăgubirile au fost de aproximativ 158.000 de euro.

În niciunul dintre cele trei cazuri record, șoferul vinovat nu era polonez. Mașinile erau conduse de persoane care locuiau în țările în care s-au produs accidentele.