Doi dintre cei mai cunoscuţi procurori din Constanţa sunt în centrul unui scandal de corupţie. Anchetatorii au ridicat astăzi 100.000 de euro din biroul lui Gigi Ştefan, fostul procuror-şef al Curţii de Apel Constanţa. Şi au găsit alţi 30.000 de euro în maşina sa. Iar celălalt a fost dus la audieri cu suspiciunea de instigare la abuz în serviciu. Şi casa, şi biroul i-au fost percheziţionate.

Mascat: Ce caută la dumneavoastră?

Teodor Niţă, nervos: Habar nu am, nu înţelegi?! Habar nu am! Vreau să văd!

Procurorul constănţean Teodor Niţă şi-a pierdut cumpătul, seara trecută, când s-a trezit călcat de mascaţi. De acelaşi tratament a avut parte şi Gigi Ştefan, fostul procuror general al Curţii de Apel Constanţa. Cei doi magistraţi sunt cercetaţi într-un dosar instrumentat de Parchetul General. Acuzaţiile: trafic de influenţă şi alte fapte de corupţie. Aseară, Niţă părea încrezător că a scăpat de orice învinuire.

Articolul continuă după reclamă

"Se fac nu ştiu ce draci de cercetări pentru chestiuni care n-au nicio legătură cu mine. Lucrez la Curtea de Apel. Sunt asociat cu Parchetul Curţii de Apel şi atunci era normal, fiind foarte reprezentantiv, să fiu verificat. Nici măcar martor nu sunt.", spune Teodor Niţă, procuror.

Astăzi, însă, au urmat percheziţiile la locurile de muncă ale celor doi.

Potrivit unor surse din anchetă, la percheziţia din biroul lui Gigi Ştefan, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi fost şef al acestei instituţii, procurorii ar fi găsit peste 100.000 de euro. Dar şi alţi 30.000 de euro în maşina acestuia.

Procurorii au ridicat documente şi din biroul lui Teodor Niţă, care ulterior a fost adus la audieri, în Bucureşti.

"Nu am nicio activitate de corupţie care să-mi fie imputabilă. Sunt suspect pentru instigare la abuz în serviciu. Nu ştiu pe cine, nu ştiu pentru ce.", adaugă Teodor Niţă.

Procuror: Ce au găsit la dumneavoastră la percheziţii?

Teodor Niţă: Absolut nimic. Sută la sută!

În acelaşi dosar au fost percheziţii şi acasă şi la biroul lui Daniel Learciu, şeful Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din Constanţa.

"La momentul acesta nu ştiu absolut nimic.", spune Daniel Learciu, şeful Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Constanţa.

"Dar îi cunoaşteţi de acolo, din Constanţa?", adaugă procurorul.

Gigi Ştefan a condus, pe rând, toate parchetele din Constanța şi a acumulat o avere impresionantă pe care a trecut-o pe numele soţiei. A divorţat de ea, în acte, în 2014, deşi cei doi trăiesc şi acum împreună.

Procurorul şi fosta sa soţie locuiesc într-o vilă de 1.000 de metri pătraţi, cu gazon generos şi ponton, chiar pe malul lacului Siutghiol. Terenul, implicat în scandalul retrocedărilor, a fost evaluat la 930.000 de euro, dar familia Ştefan l-a cumpărat "la reducere" cu doar 70.000 de euro, în 2011.

În ultima declaraţie de avere, însă, Gigi Ştefan a trecut doar un teren agricol şi venituri salariale de 325.000 de lei.

La rândul său, Teodor Niţă locuieşte într-o vilă de 530 de metri pătraţi. Terenul a fost cumpărat de procuror în 2001, de la un veteran de război. I l-a donat socrului său şi, trei ani mai târziu, l-a primit înapoi, cu vila deja ridicată. Niţă a candidat fără succes, în 2020, la şefia DIICOT.

Numele celor doi sunt legate şi de procesul în care Lucian Duţă, fostul şef al Casei Naţionale de Sănătate, a fost acuzat că a luat mită 6,3 milioane de euro. Judecătorii au reclamat atunci că Ştefan şi Niţă ar fi intimidat denunţătorii din proces, pentru a-i face să îşi retragă acuzaţiile. Magistraţii au scăpat însă basma curată, după ce Duţă a fost achitat de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰