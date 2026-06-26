O tânără a furat ceasuri şi bunuri de 2 mil. € din casa fostului iubit italian. A fost ajutată de tată

O tânără care avea o relaţie cu un italian i-a spart casa împreună cu tatăl ei şi i-a sustras bunuri de lux în valoarea de 2 milioane de euro.

Tânăra a intrat de mai multe ori în casa iubitului cu chei potrivite şi a luat tot ce a găsit de valoare, de la ceasuri de firmă, care costă de la 35.000 de euro în sus, la obiecte de igienă placate cu cristale Swarovski, până la linguri placate cu aur.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, faptele ar fi fost comise în perioada 20 februarie – 27 aprilie 2026. Cei doi, tată şi fiică, au pătruns în două autoturisme și în locuința unui cetățean italian din Corbeanca, fost concubin al femeii, folosind fără drept chei și forțând accesul în imobil.

Ce doi au furat patru ceasuri bărbătești mărcile Patek Philippe Nautilus, Audemars Piguet Royal Oak 22 și Qarts, 22 perechi de butoni de diferite mărci de lux - Cartier, Montblanc și Hermes, alte patru perechi de butoni din aur, două laptopuri MacBook, telefon marca iPhone 16 Pro Max, două mașini de cusut, portret al designerului Giorgio Armani (cu semnătura originală a acestuia), două valize marca American Turistas care conțineau mai multe articole vestimentare de lux, statuetă de tip bust marca Five Bone Chine, un televizor marca Samsung, veselă din aur, obiecte de igienă placate cu cristale Swarovski, multiple accesorii pentru confecționarea articolelor vestimentare, piese de mobilier, ustensile de bucătărie placate cu aur, bijuterii și accesorii, documente personale ale persoanei vătămate, precum și suma de 85.000 euro, prejudiciul total fiind de aproximativ 2.000.000 de euro.

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În urma incidentului, procurorii au propus arestarea preventivă a celor doi inculpați. Tatăl este cercetat pentru furt calificat cu consecințe deosebit de grave și pentru conducerea unui autovehicul cu permisul anulat, în stare de recidivă iar diica sa este acuzată de furt calificat cu consecințe deosebit de grave și de conducerea unui autovehicul fără permis.