O tânără din Iaşi a născut acasă, după ce ambulanţa care venise să o preia a rămas blocată în zăpadă

O autospecială a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi, aflată în misiune în satul Stânca din comuna Victoria pentru preluarea unei femei în vârstă de 34 de ani, care tocmai a născut, a derapat la ieşirea din localitate din cauza zăpezii de pe carosabil, nemaiputând continua deplasarea.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Iaşi, voluntari din cadrul primăriei au intervenit pentru protejarea vieţii şi sănătăţii femeii care tocmai născuse o fetiţă.

"Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au intervenit forţele voluntare din cadrul primăriei, care au asigurat sprijinul necesar în teren. Totodată, la locul evenimentului a fost direcţionată o altă ambulanţă, care a preluat pacienta şi fetiţa abia născută. Ambele au fost transportate la spital, în afara oricărui pericol", a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi, Georgică Onofreiasa.

Coordonatorul SMURD Iaşi, doctor Diana Cimpoeşu, a declarat că după ce echipajul SAJ a rămas blocat din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, a fost trimis în sprijin un echipaj ATPVM.

"Şi acesta a întâmpinat dificultăţi din cauza condiţiilor meteo. Femeia a născut la domiciliu. În sprijinul celor două echipaje a fost trimisă o maşină 4x4 de la pompieri, Duster, care ulterior a preluat echipajul medical împreună cu femeia şi nou născutul. Au fost dirijaţi la Spitalul 'Cuza Vodă' din Iaşi. Sunt stabili , sperăm cu evoluţie favorabilă", a declarat doctor Diana Cimpoeşu.

