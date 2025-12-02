Cozile la apă au continuat în Prahova şi continuă şi zilele acestea, după ce lucrările la Barajul Paltinu şi precipitaţiile abundente au dus la blocarea instalaţiilor şi sistarea apei către populaţie în 14 localităţi din două judeţe. Pentru prima dată, autorităţile au venit cu un calendar care stabileşte când ar putea fi reluată alimentarea cu apă în timp ce şcolile rămân închise, iar spitalele din Câmpina nu mai pot face internări.

În locul decoraţiunilor de Crăciun, la Câmpina se lipesc afişe prin care localnicii sunt anunţati unde găsesc apă potabilă. Este a cincea zi fără apă curentă în cea mai mare localitate din Prahova, după Ploiești, iar numai aici sunt afectaţi aproape 30 de mii de locuitori.

"Este o situaţie fără precedent. În unităţile de învăţământ s-a luat decizia ca să fie derulate cursurile în online. Avem două spitale, încă de vineri dimineaţă nu se mai fac internări, nu preluăm decât urgenţele", a declarat Irina Nistor, primarul Municpiului Câmpina.

Oamenii își iau apa menajeră cu bidoane, de la izvor sau de la cisternele pompierilor militari, iar pentru băut își cumpără sau primesc gratuit din punctele de distribuție înființate de autorități.

"În centrul municipiului Câmpina aşa arată cozile la apă. Vorbim despre un izvor la care apa nu este potabilă, însă localnicii cară bidonaele pentru nevoile casnice de zi cu zi", a transmis Claudiu Loghin, reporter Observator.

"Nu se poate aşa ceva. Niciodată nu s-a întâmplat aşa ceva aici la noi", a spus o localnică.

"Foarte rău. Am venit de N ori de azi dimineaţă. Nu avem nici potabilă, nici menajeră", a spus o altă localnică.

În total, 13 localităţi din Prahova şi oraşul Moreni din Dâmboviţa sunt fără apă de vineri, iar autorităţile estimează că peste 100.000 de persoane sunt afectate.

"Ce îmi doresc eu este ca, la nivel de minister să se facă o comisie tehnică, astfel încât să reiasă şi un plan de intervenţie să nu mai ajungem într-o astfel de situaţie", a afirmat Virgiliu Nanu, preşedinte CJ Prahova.

Autorităţile au avansat şi o dată la care s-ar putea relua alimentarea cu apă. Abia pe 8 decembrie, după o serie de intervenţii tehnice care se vor încheia odată cu primirea avizelor necesare de la DSP.

Până atunci, guvernul a trimis apă potabilă îmbuteliată din rezerva de stat, iar supermaketurile au fost solicitate să se reaprovizioneze cu apă în regim de urgenţă.

